Državljanin Bosne i Hercegovine Milomir Perišić (41) uhapšen je na Dobrakovu, po potjernici koju je za njim raspisalo Specijalno policijsko odjeljenje (SPO), zbog sumje da je kao član kriminalne grupe Igora Krstovića švercovao drogu.

Iz Uprave policije saopšteno je da su ga danas slobode lišili službenici Sektora granične policije.

"Postupajući po nacionalnoj potjernici raspisanoj od strane Specijalnog policijskog odjeljenja, lišili slobode M.P. (41), državljanina Bosne i Hercegovine, zbog sumnje da je izvršio krivično djelo neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga počinjeno u saizvršilaštvu", piše u saopštenju.

Pojasnili su da je za Perišićem 2. aprila 2026. godine Viši sud u Podgorici raspisao potjernicu.

"Sumnja se da je M.P. navedeno krivično djelo izvršio kao pripadnik jedne organizovane kriminalne grupe koju je organizovao I.K. iz Zete, takođe član jedne visokorizične OKG, a koja se, kako se sumnja, bavila krijumčarenjem narkotika na teritoriji Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Albanije i država Evropske unije, u periodu od 2019. do 2021. godine", kazali su iz UP.