Granična policija je na graničnom prelazu Božaj kontrolisala vozilo kojim je upravljao crnogorski državljanin, a sa kojim se u vozilu kao saputnik nalazilo lice koje je na uvid dalo putnu ispravu – pasoš Republike Hrvatske na ime V.F. (56)

Izvor: Uprava policije Crne Gore

,,Službenici granične policije i Frontexa su posumnjali u vjerodostojnost i ispravnost putne isprave – pasoša, zbog čega je izvršena detaljna granična provjera kojom je utvrđeno da se radi o potpunom falsifikatu dokumenta", navodi se u saopštenju Uprave policije.

Pregledom je kod ovog lica pronađen i pasoš Bjelorusije, na ime F.V., na osnovu kojeg je utvrđen njegov stvarni identitet.

,,Službenici Stanice granične policije Podgorica su nakon prikupljenog obavještenja, sa događajem upoznali državnog tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici koji je naložio da se V.F. liši slobode zbog sumnje da je izvršio krivično djelo falsifikovanje isprave", dodaju iz UP.

On će danas, uz krivičnu prijavu biti sproveden na dalju nadležnost postupajućem državnom tužiocu.