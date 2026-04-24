I 1.500 eura bilo je dovoljno da nečiji milionski vrijedan objekat odleti u vazduh, ali su nalogodavci često bili široke ruke pa su izvođače tih prljavih radova znali da časte i do 2.500.

Proizlazi to iz komunikacije odbjeglog policajca Ljuba Milovića sa Milošem Mišurovićem - njegovim kolegom sa uniformom i saradnikom iz mnogih, kako tvrdi Specijalno državno tužilaštvo (SDT), nezakonitih poslova, pišu Vijesti.

Oni na sada dekriptovanoj Skaj aplikaciji komuniciraju krajem januara 2021. godine, odnosno istog dana nakon što je eksplozija razorila kafe “Štrudla” u centru Podgorice.

“E nijesam ga zažimao, čuo sam u krevet kako je grunulo...”, piše iste večeri Milović kolegi koji je na Skaju koristio nadimak Globus.

Milović ga pita da li su njihovi puleni eksploziv ostavili ispred vrata lokala ili su ga ubacili unutar, ali mu Mišurović odgovara da ne zna...

“Ne znam, dogovor je bio unutra... Da razbije staklo, stavi 2 minuta štapin i unutra je ubaci”, pojašnjava Mišurović i pita Milovića “oćemo se provozat da vidimo”....

Milović ga pita da li su mu se izvođači javljali nakon obavljenog posla, a Globus odgovara: “Ne, rekao sam da mi ne dolaze, nego na štek”...

“Pametno”, nadovezuje se tada aktivni policajac.

Milović potom ponovo pita da li su na štek stan došli bezbjedno i dobija potvrdan odgovor, nakon čega konstatuje da misli da je eksploziv ipak ubačen u lokal, a ne aktiviran u bašti tog ugostiteljskog objekta...

“Ja isto mislim da je unutra bačena, čim su ovi stolovi na mjesto svi”...

Desetak sati nakon eksplozije, policajac pita da li su napadači izašli iz šteka, Mišurović odgovara potvrdno:

“Sve ok”. Jesu brate”.

“Šta kažu”, interesuje Milovića.

“Ništa, nisu mogli zbog naroda oko 2 kako su bili rekli, nego kasnije! Kaže, da je grunulo, da je raznijelo sve”...

“Pa je li unutra ili napolje”, pita Oficir sa Skaja.

“Unutra”, odgovara Globus.

Milović konstatuje da je posao dobro odrađen i traži od Mišurovića da mu kaže koliko će koštati akcija od sinoć:

“Koliko para pitaj ih”...

“To su čudovišta”,konstatuje Globus.

“Da ih ispoštujemo... Odmah”, navodi Milović.

“Ništa, rekli su mi, vele, ovo će džabe da urade, jer sam ih ja ispoštova bio... Kunu se ništa da neće”, prepričava Mišurović.

Milović za to neće ni da čuje:

“O tome nećemo. Nijesmo Cigani”...

“Znam brate, ali ti kažem, i to ne pričaju radi fore, neko iskreno... Tako su mi rekli, ja sam rekao isto što i ti”.

Milović odgovara da zna da su ti momci iskreni, ali da nema govora o tome, pa pita sagovornika koliko takve akcije obično koštaju:

“Koliko se daje za to”...

“Po pola ćemo dat”, odgovara Mišurović.

“Nećemo po pola sigurno... Šta znam, mene su tražili u Siti kvart 1.500, ja sam dao 2h. Al’ njihov eksploziv bio” piše policajac.

Mišurović odgovara: “Ok, pa to je to... hiljadu i po da im damo”...

“Ja ću im dat 2.500... A ti ispipaj njih... koliko su zadovoljni... Neću nezadovoljni da budu”, dodaje Milović.

“Brate, neće da pričaju oni o parama, ja ti ne umijem to objasnit”...

“Neću da je neko nezadovoljan... Sinoć to ludi ne bi radio”,dodaje Milović, prenose Vijesti.