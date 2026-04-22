Pred podgoričkim Višim sudom danas je ročištem za završne riječi završen postupak koji se vodi protiv službenika policije Ljuba Milovića i Marka Novakovića.

Izvor: Screenshot/Libertas/SKY aplikacija

Postupak vodi sudija Amir Đokaj koji je izricanje presude zakazao za 3.6.2026. u 11.00 časova.

Milović i Novaković su optuženi za pripadništvo kavačkom kriminalnom klanu i da su odavali podatke Radoju Zviceru koji su se odnosili na kretanje sada pokojnog Jovana Vukotića.

Dok je specijalni državni tužilac Zoran Vučinić naveo da su optužbe dokazane i da je SKY valjan dokaz, advokati Dragoljub Đukanović i Milan Kovačević su tvrdili suprotno. Advokati su tražili oslobađajuću presudu a tužilac je zatražio da sud optuženima izrekne kaznu zatvora koja je u skladu sa zakonom.

Stav tužioca je da su optužbe potvrđene svim sprovedenim dokazima i SKY komunikacijom. Tužilac je kazao da je Novaković odavao Miloviću informacije o kretanju Jovana Vukotića a da je zatim Milović to saopštavao Radoju Zviceru. Naveo je i da je utvrđeno da su podaci o kretanju Vukotića odavani kako bi kriminalna organizacija radila na planiranju i izvršenju ubistva Jovana Vukotića. Međutim u dva navrata, kako je dodao tužilac, to nije realizovano jer se Vukotić na predmetnim lokacijama nije zadržao dovoljno dugo, piše Dan.

- Kada je Vukotić odbio da se sam javi u CB Kotor kada je kontrolisan, Novaković je sastavio poziv na osnovu kojeg je Vukotić morao da pristupi u CB Kotor - dodao je tužilac i podsjetio da se povodom tog događaja ispred vodi objedinjen postupak protiv više lica.

Kao otežavajuću okolnost tužilac je posebno naveo to što su Milović i Novaković u vrijeme izvršenja djela bili službenici Uprave policije.

Advokati Dragoljub Đukanović i Milan Kovačević detaljno su osporili navode optužnice i SKY kao dokaz.

Istakli su da u ovom postupku apsolutno nisu dokazani navodi optužnice i da je SKY pravnonevaljan.

Advokat Dragoljub Đukanović je kazao da se na SKY ne može zasnivati sudska odluka. Naveo je da i sve da sud bude smatrao da ovdje ima mjesta optužbama da se u tom slučaju ne bi moglo raditi o krivičnom djelu stvaranje kriminalne organizacije. Ukazao je da je u dispozitivu optužnice navedeno da su planirali izvršenja više krivičnih djla a da je u opružnici konkretizovano samo jedno.

Advokat Đukanović je, između ostalog, istakao da je potpuno jasno da Crna Gora nije bila obavještena šta rade organi Francuske i Holandije po pitanju SKY. Naveo je da se ne zna da li se povodom SKY materijala radi o digitalnoj ispravi, mjerama tajnog nadzora ili nečemu trećem. Ukazao je povodom SKY da je povrijeđen suverenutet države Crne Gore i prava koja su njenim građanima zagarantovana, prenosi Dan.

Đukanović je dodao u poređenju sa SKY- em kao pravno nevaljanim dokazom:

"Zamislite kada bi Francuska ili Holandija naredile sa se presretne vacap komunikacija svih građana svijeta. Da uzmu ono što im treba a onda putem eksel tabela ostalim državama daju ono što misle da im treba dati. Pa na zahtjev tih država kaže da im ne može dati original i da im ne mogu omogućiti da provjere autentičnost ali da tvrde da je to što su dostavili tačno".

Istog stava je bio i advokat Milan Kovačević.

- Nasuprot stavu optužbe, odbrana smatra da u postupku pred sudom nije dokazano da je moj branjenik Marko Novaković i Ljubo Milović izvršio krivična djela koja su mu optužnicom SDT CG Kts. br. 123/23 od 12.06.2023. godine stavljena na teret, pa s tim u vezi smatram da bi sud trebao donijeti odluku na osnovu člana 373 ZKP tj. donijeti odluku kojom se isti oslobađa od optužbe. Na prvom mjestu želim da podsjetim da je Rješenjem Apelacionog suda Kvsž br. 349/23 od 12.09.2023. godine odlučeno da: „Nema mjesta optužbi protiv okrivljenih Milović Ljuba i Marka Novakovića, da su izvršili krivično djelo ubistvo u pokušaju putem pomaganja iz čl. 143 u vezi čl. 20 i čl. 25 st. 2 Krivičnog zakonika Crne Gore, jer djelo koje je predmet optužbe nije krivično djelo (čl. 294 st. 1 tačka 1 ZKP-a), pa se postupak u ovom dijelu obustavlja., i na taj dio optužnice stavljena tačka- kazao je advokat Milan Kovačević.

Dodao je sa što se tiče krivičnih djela stvaranje kriminalne organizacije iz člana 401 stav 2 u vezi stava 1 i stava 6 KZCG, kao i krivičnog djela zloupotreba službenog položaja iz člana 416 stav 1 KZCG, mora napomenuti da se cjelokupna dokazna građa SDT-a svodi na pravno nevaljan dokaz tj. takozvanu Sky ECC komunikaciju.

- U tom dijelu, ostajem pri svim prigovorima i izjašnjenjima vezano za Sky ECC komunikaciju istaknutim tokom postupka, a naročito sa ročišta glavnog pretresa od dana 07.10.2025. godine.

Odbrana je u ovom predmetu sudu predložila Nalaz i mišljenje vještaka telekomunikacione struke Predraga Boljevića od 19.12.2022. godine kao i da sud od SDT pribavi sve Zahtjeve istražnih organa i sve Naredbe nadležnih sudova Republike Francuske na osnovu kojih je dozvoljen pristup serverima preko kojih su se odvijale komunikacije sa platforme Sky ECC, na osnovu kojih dokumenata je ovaj vještak i izradio predmetni nalaz - ističe on.

Advokat dodaje: " U ovom Nalazu i mišljenju vještaka nesporno je utvrđeno, na osnovu uvida u predmetna dokumenta koja je SDT odbrani dostavilo u drugim predmetima, da Zamolnicama, Ovlašćenjima i Naredbama u Republici Francuskoj uopšte nije traženo i nije naloženo izvođenje tehničkog rješenja kojim bi se obezbijedio nesmetan softverski pristup i hardverski pristup presretnutim elektronskim komunikacijama, u cilju manipulacije, unošenjem izmjena umetanjem, odnosno izuzimanjem pojedinih elemenata poruke razmijenjene elektronskim komunikacijama između servera i klijenta ili uslov za bilo kakav oblik hakerskog napada na telefon klijenta, u cilju izuzimanja kriptografskih elemenata iz baze podataka locirane na ciljanom telefonskom aparatu klijenta gdje su čuvani."

- Navedenim Zamolnicama je traženo, a Ovlašćenjima i Naredbama dozvoljeno isključivo i jedino pasivno presrijetanje, snimanje i transkripcija koja ne omogućava, ni sa hardverskog ni sa softverskog aspekta, bilo kakve manipulacije umetanje djelova presretnutih poruka između servera i klijenta, odnosno izvlačenje djelova presretnutih poruka između klijenta i servera. Dalje se u Nalazu i mišljenju pojašnjava da se iz Naredbi dokument D207 i Naredbi D212 nesporno može zaključiti da je realizovano tehničko rješenje podrazumijevalo umetanje servera "Man in the Middle" čime je ne samo hardverski već i softverski, omogućeno vršenje manipulacije sadržinom poruka koje su razmijenjivane putem aplikacije Sky ECC na internetu, a koje su bile predmet presrijetanja. Takođe ove Naredbe, tačnije dozvola za korišćenje baš ove metode pristupa serverima, su donešene tek u decembru 2020.godine i februaru 2021.godine, i tek od tada je bilo moguće dešifrovati određene komunikacije, a obje naredbe su važile za period od postavljanja uređaja pa nadalje, dakle na osnovu istih nije bilo dozvoljeno dešifrovanje materijala koji je prije izdavanja istih prikupljen, što je dodatni razlog zbog kojeg su predmetne komunikacije pravno nevaljan dokaz -istakao je advokat Kovačević.

Istakao je da je u navedenom slučaju nesporno je izvršen hakerski napad sa servera "Man in the middle".

- Ova radnja izvedena na navedeni način, u svom i pravnom i tehničkom smislu, niti je tražena niti je odobrena Zamolnicama, Ovlašćenjima i Naredbama iz predmetne dokumentacije koja je vještaku dostavljena na uvid. Pravno posmatrano, kad se uzmu u obzir odredbe ZKPa koje se tiču mjera tajnog nadzora i presrijetanja telekomunikacija, kad se uzme u obzir nesporna pravna priroda dostavljenog materijala, kad se uzme u obzir da i Republika Francuska isti smatra rezultatima mjera tajnog nadzora, te kad se uzme u obzir i Zakon o međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima, jasno je da se u konkretnom slučaju radi o pravno nevaljanom dokazu- naglašava advokat Kovačević i dodaje:

"Hakerski napad" nije mjera koju poznaje ZKP, a Zakon o međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima jasno propisuje u članu 45 da će procesna radnja koju je preduzeo strani pravosudni organ u skladu sa svojim zakonom biti u krivičnom postupku izjednačena sa odgovarajućom procesnom radnjom koju preduzima domaći pravosudni organ, osim ako to nije u suprotnosti sa načelima domaćeg pravnog poretka i opšteprihvaćenim pravilima međunarodnog prava. Predmetnu radnju jednostavno nije moguće izjednačiti sa bilo kojom radnjom koju ZKP propisuje."

- U vezi sa svim gore navedenim molim poštovani sud da u skladu s članom 373 Zakonika o krivičnom postupku donese jedinu moguću i na zakonu zasnovanu odluku tj. oslobodi od optužbe mog branjenika Marka Novakovića i Ljuba Milovića jer nema dokaza učinio krivična djela koja mu se stavljaju na teret - zaključio je advokat Milan Kovačević.

Novaković se tereti da je kao aktivni službenik Uprave policije – Odjeljenja bezbjednosti Kotor, zloupotrebom službenog položaja, dostavljao raspoloživa saznanja i infor macije Uprave policije Ljubu Miloviću koji je te informacije dalje prosleđivao Radoju Zviceru čelniku kavačkog klana, javlja Dan.

Milović i Novaković se terete da su tokom 2020. godine dva puta učestvovali u pokušaju likvidacije Vukotića, čije ubistvo je jednom spriječeno ispred Odjeljenja bezbjednosti Kotor - hapšenjem optuženog člana Zvicerove ekipe Petra Mujovića.