Miloviću i Novakoviću se, u navedenom postupku, optužnicom Specijalnog državnog tužilaštva okrivljenim stavlja na teret krivično djelo stvaranje kriminalne organizacije, a Novakoviću i dva krivična djela zloupotreba službenog položaja.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Viši sud u Podgorici je saopštio da je okončan dokazni postupak pred Specijalnim odjeljenjem tog suda, u predmetu kojim presjedava sudija Amir Đokaj kao predsjednik vijeća, protiv okrivljenih Ljuba Milovića i Marka Novakovića.

Stranke su pozvane da daju završne riječi 7. aprila, sa početkom u 14 časova, saopštila je samostalna savjetnica za odnose sa javnošću Višeg suda u Podgorici Ivana Vukmirović.

Takođe, za 27. mart sa početkom u 10 sati zakazana je objava presude u predmetu koji se pred Višim sudom vodi protiv Duška Kneževića zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio krivično djelo zloupotreba položaja u privrednom poslovanju i krivično djelo pranje novca.