Odbjegli šef kavačkog klana Radoje Zvicer, Ljubo Milović, Slobodan Kašćelan i još devet članova njihove kriminalne ekipe odgovaraće zbog šverca kokaina i davanje mita, pišu Vijesti.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

To je odlučilo Vijeće Višeg suda u Podgorici, potvrdivši još jednu optužnicu protiv te višečlane kriminalne organizacije.

"Vijeće Višeg suda u Podgorici je, rješenjem Kvso br. 26/25, od 29. januara ove godine, potvrdilo optužnice Kt-S br. 72/25, od 1. septembra i 30. decembra prošle godine, koje je Specijalno državno tužilaštvo podiglo protiv 13 optuženih: R.Z., R.R., S.K., Lj.M., M.K., R.P., M.V., S.B., D.K., M.K., B.R., G.S. i I.B.), i to protiv R.Z., S.K., Lj.M., M.K., R.P., M.V., S.B., D.K., M.K., B.R. i I.B., za krivično djelo stvaranje kriminalne organizacije, protiv R.Z., S.K., Lj.M., R.P., M.V., S.B., D.K., M.K., G.S. i I.B., za krivično djelo neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga, protiv R.R. za krivično djelo pranje novca, protiv M.K. za produženo krivično djelo zloupotreba službenog položaja, protiv R.R. za dva krivična djela davanje mita, a protiv M.K. za dva krivična djela primanje mita, izvršena u periodu od kraja 2018. do druge polovine 2022. godine, u Crnoj Gori, Srbiji, Holandiji i Arubi", saopšteno je danas iz Specijalnog državnog tužilaštva (SDT).