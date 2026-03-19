“Ja sam mislio onoga Mandića zvati, da mu kažem - ućuti kretenu jedan"

Izvor: Kurir/ MUP RS

Šef kavačkog klana Radoje Zvicer pričao je svojevremeno da se kanio da nazove Andriju Mandića i upozori ga da ćuti, nakon što je ovaj javno govorio o kriminalnoj grupi Veljka Belivuka i njihovim navodnim šefovima u Crnoj Gori, pišu "Vijesti".

To je činio u martu 2021. godine, tokom komunikacije sa policajcem Ljubom Milovićem, koji ga prethodno upozorava na navodne predstojeće poteze predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, koji su mu posredno saopšteni od kolega iz Srbije.

Demokratska partija socijalista (DPS) par mjeseci ranije izgubila je trodecenijsku vlast, Mandić, međutim, tada nije imao formalnu poziciju u novoformiranoj vlasti, ali je njegova koalicija podržavala ekspertsku Vladu Zdravka Krivokapića.

“Ja sam mislio onoga Mandića zvati, da mu kažem - ućuti kretenu jedan”, piše on 5. marta 2021. na sada dekriptivanoj Skaj aplikaciji.

Iz kabineta predsjednika Skupštine Crne Gore od prethodne sedmice ne odgovaraju na pitanja “Vijesti” o tome da li je Zvicer ikada zvao Mandića i prijetio mu, odnosno da li je aktuelni šef parlamenta, ako se to desilo, prijavio prijetnje policiji...

Vođa kavčana i sada odbjegli Milović razgovor o tome počinju nakon što ga policajac obavještava da je tog dana bio sa “sa Dejom” (Kneževićem), koji mu je rekao da će njihove kolege iz Srbije da stave Zvicera kao organizatora kriminalne grupe u kojoj su bili Velja Nevolja i drugi.

“Bio Sam sa Dejom popodne, rekao mi je da će Srbi, tj. Vučić da te stavi kao organizatora Nevolji i ovima, došli iz Srb (Srbije) juče, bila tri inspektora, poslao ih ovaj, on rekao da ga političke optužbe ne interesuju i pitao ih imaju li dokaze diektne, oni rekli nemaju, al će ovaj politički da to objavi”, pojašnja Milović Kotoraninu razgovor sa tadašnjim pomoćnikom direktora Uprave policije za organizovani kriminal, prenose "Vijesti".

Potom mu prenosi i navodnu Kneževićevu impresiju - kako misli da policajci iz Srbije nemaju dokaze protiv njega, ali da nije htio da ih dodatno ispituje, kako se ne bi protumačil “kako ne treba”...

“Kako će politički da objavi”, interesuje Zvicera.

Onda pita - šta Knežević misli o tome, odnosno da li treba da se štekuje negdje: “Što on misli, trebam li se sklanjati?”

Milović, međutim, odgovara odrečno: “Misli da ne treba, ako bude trebalo - znaćemo”.

Zvicer onda konstatuje da mu ne mogu ništa: “Ma da, ne mogu oni ništa, čuš organizator, a niko me ne pominje... Kako je naučio Mandića da laprda”...

Policajac mu objašnjava kako će to navodno da ide u susjednoj državi, rekavši da će Vučić preko tabloida objaviti da on (Zvicer) stoji iza likvidacija.

Potom mu kaže da su srpski policajci mislili da će za tu priču imati podršku u Crnoj Gori nakon što se vlast smijenila.

“Da će objaviti preko tabloida da ti stojiš iza likvidacija, oni mislili kako se smijenila policija, da će naići na odobrenje ođe”, piše mu Milović.

Policajac dodaje da je vrlo moguće da ga gore “stave na krivičnu iako nema dokaza”: “Nije siguran, al’ mi kaže po njihovim pitanjima i reakcijama... Samo su zbog toga došli... zamisli ti tog bolesnika žvalavog, sve mu je*em”...

Zvicer dodaje da je sve to vrlo moguće, “jer njima ne odgovara da sam ja na slobodi, a objavio nam rat”.

“To po tabloidima i na sve TV, je on mene već stavio za glavnog”, piše Kotoranin.

Milović prepričava da je navodno Kneževiću rekao da Zvicera moraju paziti:

“Ja mu kažem da te moramo pazit’, rekao mi je vodiš računa da se javno niđe ne izlijećeš jer će bit pritisak veliki... da će za dvadesetak dana početi da cimaju sve iz okg grupa, kontrole, pretrese... Da se ne sjekiram što se tebe tiče”...

Zvicer potom dodaje da se tada kanio da nazove Mandića: “Ja sam mislio onoga Mandića zvati, da mu kažem - ućuti kretenu jedan”.

Mandić je petnaestak dana ranije, govoreći o navodnim nepravilnostima tokom postupka za izbor direktora policije, rekao da Velja Nevolja u Crnu Goru dolazi i biva tretiran kao diplomatska osoba visokog ranga.

“Izvjesni Belivuk, Velja Nevolja, dolazi u Crnu Goru i niko ga ne pretresa. Velja Nevolja, vođa kriminalne bande čiji je šef u Crnoj Gori, a nalazi se na mjestu pomoćnika direktora UP, biva čuvan i štićen na ovim prostorima, a u Nikšiću je obezbjeđivao glasove za DPS”, rekao je Mandić u februaru 2021. godine, pišu "Vijesti".

On je tada jasno aludirao na Zorana Lazovića, koji je uhapšen tri godine kasnije pod optužbom da je zloupotrebljavao policijsku službu u korist mafije.

Zvicer i Milović potom razgovor “okreću” u pravcu kadrovskih promjena u Upravi policije, ko će voditi kriminalstiku, “ko će raditi ubistva”...

Zvicera zanima šta će biti sa Petrom Lazovićem i da li će “ostaviti Baticu” (Ivana Stamatovića).

“Ostaviće Žižića da radi ubistva, onog Petrovog pivca... Pa da vidimo oće li šta prenosit’ nama, tj. Petru ili će se prešaltati... Batica neće niđe, na odmor sam mu rekao, neka prođe malo vremena, počeli me gledat’ kao nepritelja bili, danas ovako - sjutra onako... Ja Petru juče rekao - Žižića ti šaltaju na drugo mjesto, na opšti kriminal... Osta čovjek bez daha, pocrvenje, pobježe iz lokala”...

“Da, treba i to gledati, jer se za čas sve okrene, jer vidim da ne rezonuju kako treba”, zaključuje Zvicer.