Na početku ročišta sudu se obratio advokat Dragoljub Đukanović, koji zastupa Slobodana Kašćelana

Pred podgoričkim Višim sudom danas je nastavljeno suđenja Radoju Zviceru, Ljubu Milović, Petru Lazoviću i grupi, prenosi Dan.

Postupak vodi sudija Veljko Radovanović.

Na početku ročišta sudu se obratio advokat Dragoljub Đukanović, koji zastupa Slobodana Kašćelana.

"Imam psihijatrijski nalaz i mišljenje za Slobodana Kašćelana. Utvrđeno je da boluje od teškog duševnog oboljenja. Ima i mišljenje u nalazu da nije sposoban da prati tok glavnog pretresa i da aktivno učestvuje u njenu. To je navedeno u nalazu iz drugog postupka " kazao je advokat Đukanović.

Zatim se sudu obratio optuženi Kašćelan i kazao: " Sudija ja se osjećam kao da je struja u meni".

Advokat je kazao da je nalaz od psihijatra Ljiljane Vučinić. Advokat je detaljno saopštio šta je vještak naveo u nalazu. Đukanović je sudu kazao da je konstatovano da je Kašćelan "teško i trajno duševno obolio".

"Vještak smatra da on nije procesno sposoban. U tom smislu bih naveo da je vještak kazao da se radi o trajnom duševnom poremećaju koje isključuje uračunljivost. Sudija Rabrenović u drugom predmetu je procjenila da je po tom pitanju još nešto potrebno ispitati "dodao je. advokat.

On je istakao da je ta dokumentacija, koja potvrđue da je Kašćelan trajno duševno obolio, postojala i u vrijeme izvršenja krivičnog djela i da to povlači za sobom mnoga pitanja i uračunljivost, prenosi Dan.

Sudu se zatim obratio specijalni državni tužilac Miloš Šoškić. On je ukazao da je Kašćelan i ranije vještačen na ove okolnosti prije nekoliko godina i da je tada ustanovljeno da nema pomenuto oboljenje.

Na to je optuženi Slobodan Kašćelan burno reagovao, ustao sa optuženičke klupe i povišenim tonom rekao: "Ko me vještačio?Najveća f***** i ništa roba."

Sudija je konstatovao da se Kašćelan obratio bez dozvole suda.

Nakon što je sudija dao pauzu saopštena je odluka sudskog vijeća.

"Sud donosi rešenje, određuje se psihijatrijsko vještačenje optuženog Slobodana Kašćelana koje će biti povjereno timu vještaka psihijatru, neuropsihijatru i psihologu, sa zadatkom da se utvrdi da li je optuženi Slobodan Kašćelan sposoban da prati tok pretresa i aktivno učestvuje na glavnom pretresu, kao i da se utvrdi njegova uračunjljivost" kazao je sudija Veljko Radovanović.

Advokat Dragoljub Đukanović je predložio da ovo vještačenje ne rade dva vještaka koja su već bila angažovana po drugim predmetima u odnosu na Kašćelana. Dodao je sa ako treba i neko iz Evrope izvrši vještačenje.

Sudija Radovanović je zatim saopštio da se razdvaja ovaj sudaki postupak u odnosu na Kašćelana.

Povodom toga je advokat Marko Radović zatražio izuzeće sudije Radovanovića. Kao razlog za to advokat je naveo da je dovodi u pitanje objektivnost i nepristrasnost sudije i dodao: "Udrugim postupcima isti predsjednik vijeća, kada se takođe radilo o vještačenju optuženih, nije razdvajao postupak. Stiče se utisak kao da je cilj da se ovaj postupak što prije privede kraju i požuri".

O ovom zahtjevu odluku će donijeti predsjednik Višeg suda, sudija Zoran Radović.

Podsjećamo, Viši sud u Podgorici potvrdio je dio optužnice protiv grupe Radoja Zvicera, među čijim članovima su i službenici policije Petar Lazović i Ljubo Milović.

Pored Zvicera, Milovića i Lazovića na optužnici su: Radoje Živković, Nikola Spasojević, Slobodan Kašćelan, Milan Vujotić, Duško Roganović, Radovan Mujović, Radovan Pantović i Nikša Perović

Lazović, Milović, Slobodan Kašćelan, Radovan Mujović, Pantović i Perović se terete da su zajedno sa Ljubom Milovićem, Radojem Živkovićem, Nikolom Spasojevićem Duškom Roganovićem pripadnici kriminalne organizacije Kotoranina Radoja Zvicera, piše Dan.

Prema navodima tužilačkog akta koju potpisuje specijalni tužilac Zoran Vučinić, ova kriminalna organizacija formirana je u drugoj polovini 2020. godine i osim u Crnoj Gori djelovala je u Južnoj Americi, Africi, Evropi i Australiji.

Hapšenje je uslijedilo nakon medijskih objava da je EUROPOL upozorio nadležne organe na moguće kriminalne aktivnosti Lazovića. Tada je objavljena i "SKY" komunikacija za koju se navodi da je u njoj sa kavčanima učestvovao Petar Lazović.

Prema navodima SDT - a sumnja se da je on radio za pripadnike kavačkog klana. Lazović je negirao te optužbe.

Optuženi se terete za više teških krivičnih djela, kao što su teška ubistva, pokušaji ubistava, šverc droge, oružja i cigareta, kao i zloupotreba položaja.