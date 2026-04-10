Porukama su izdavali i uputstva saradnicima na terenu - da ponesu dodatne pečate, kao i noževe za rezanje plastike, kako bi izvukli kokain.

U martu 2021. godine belgijske vlasti u luci Antverpen, među vrećama i paletama kukuruza, pronašle su 1.044,71 kilogram kokaina. Istraga je pokazala da je šverc tog vrijednog tovara organizovao narko klan okupljen oko odbjeglog policajca Ljuba Milovića i optuženog Milete Ojdanića.

Članovima te kriminalne organizacije tužioci označavaju i bjegunca Vukašina Vojinovića i uhapšenog Aleksandra Mijajlovića.

Spisi Specijalnog državnog tužilaštva (SDT) pokazuju da se ta krimi-ekipa na različite načine dovijala da iz Južne Amerike prošvercuje kokain na tlo Starog kontinenta, pišu Vijesti.

Početkom 2021. godine, droga je, proizilazi iz spisa, iz Južne Amerike prema Belgiji krenula brodom CMA CGM JEAN GABRIEL. Kokain je, prema navodima specijalnh tužilaca, tada skriven među tovarom kukuruza, upakovan u stotine blokova i smješten u crne propilenske vreće i braon pakete obmotane providnom folijom, a potom raspoređene na paletama, kako bi se neprimjetno transportovao brodom iz Ekvadora prema Evropi...

Iz presretnutih komunikacija sa nekada zaštićene Skaj aplikacije proizilazi da su do detalja pratili transport - razmjenjivali su fotografije unutrašnjosti kontejnera, označavali koje palete prvo treba izvući, slali broj kontejnera HLXU3501646 i objašnjavali raspored robe unutar tovara.

Porukama su izdavali i uputstva saradnicima na terenu - da ponesu dodatne pečate, kao i noževe za rezanje plastike, kako bi izvukli kokain.

Belgijski istražitelji, međutim, bili su brži - tamošnja Federalna služba za javne finansije 10. marta 2021. godine u luci u Antverpenu na keju 1700 u kontejneru broj HLXU3501646 špeditera “Hapag Lloyd”, koji je prevožen brodom CMA CGM JEAN GABRIEL koji je uplovio u tu luku dva dana ranije, pronašla je 1.044,71 kilogram kokaina.

Tada je podnijeta krivična prijava protiv Broekhoven Danija, Al Masude i Oulali Anas.

Utvrdili su i da se o tom kriminalnom poslu Broekhoven, sakriven iza nika LE PETIT M, dogovarao sa Ojdanićem koji je pisao sa nika Futuro, zatim osobom sakrivenom iza nika Rambo, ali i onom koja je koristila nadimak 2021NEW.

Čitajući prepiske sa Skaja, crnogorski istražitelji došli su do dokaza da su transport te količine skupocjenog bijelog praha dogovorili Milović i Ojdanić, koji su se o tom nezakonitom poslu dopisivali od 8. januara do 8. marta 2021. godine, prenose Vijesti.

Prvibitno, njih dvojica tog dana pričaju o “preuzimanju iz dva dijela i prodaji”, nakon čega Milović pita: “Kakva je situacija kod malog, šta kaže... Oćemo li sledeće nedelje rabotati”...

Uz odgovor da je situacija odlična, Ojdanić mu pojašnjava da je sa tim saradnikom “pričao na BC”...

“Sledeće nedelje radimo ako bgd. I čeka da se otvori transport posle 10og januara da prebacimo robu za Hapag 1000 kom... Juče je bio u kuhinju sve je oštampano. Ima 250 kom Lava i ostalo MK. Oštampano je i stisli su je jače da bude tvrđa”, piše Ojdanić.

“Super, odlično, da grunemo jako”, odgovorio mu je Milović.

Narednih dana njih dvojica, gotovo svakodnevno dogovaraju kriminalne poslove, a Ojdanić 10. februara šalje Miloviću fotografije na kojima se vidi veći broj paketa u providnoj foliji, na paleti, fotografisano iz dva različita ugla, a zatim i poruke:

“Sve skockano. Danas ulazimo u luku, u petak isplovljava brod”.

“Topp. Kako su ga spakovali. Doktori”, odgovorio mu je Milović.

Istog dana Ojdanić objašnjava Miloviću da njih dvojica u toj isporuci imaju po 250, pa objašnjava da je “stavio” i Albanca Besima s njima u posao, a da je izbacio neke od postojećih “kooperanata”...

Obojica naglašavaju da će ustupiti malo mjesta ostatku ekipe ako zaškripi, a Milović u jednom trenutku piše da moraju razmisliti o spuštanju cijene:

“Brate teško će ić ovo na 28, ne znam kako Majoru ide, ja bih spust na 27 na više ko uzima, a na sitno ko uzima 27.500. Ne znam šta misliš Ili da još držimo na 28. Al teško baš, poslali su mi prepiske sa par baš jakih kupaca. Neće preko 27 da plate”, šalje on.

Ojdanić mu odgovara: “Može brate”...

Do kraja tog i početkom narednog mjeseca razgovaraju o ostalim pošiljkama kokaina, problemima u tom poslu, političkim prilikama u Crnoj Gori i Srbiji, smjenama i postavljenjima u ovdašnjoj policiji...

Prvog dana marta Ojdanić piše Miloviću da priča u vezi sa kokainom koji je na Hapagu i dogovara prebačaj za Holandiju.

“Za nedelju dana stiže. Ja mu kažem pre 5 6 dana za transport, on kaze polako rano je”, šalje on...

Dva dana kasnije izvjestio je Milovića da mu je Belg rekao da brod dolazi sjutradan i da kasni..

Istražitelji Specijalnog državnog tužilaštva i Specijalnog policijskog odjeljenja analizirali su i poruke koje je Ojdanić razmjenjivao sa više osoba, a koje su pisane na holandskom...

Sa njima od 5. do 8. marta razgovara o preuzimanju kokaina iz luke...

Nakon što mu 5. marta LE PETIT M odgovara da je sve u redu sa brodom, Ojdanić od ostalih saradnika dobija objašnjenje i da stiže u luku 8. marta. Dan prije toga pišu mu:

“Da trebao je danas brate, ali je odloženo za sjutra... Brate neću da spavam, telefon je non stop pored mene, među ljudima sam, ne mogu da uzmem odmah, kapiraš, sjutra je srijeda, četvrtak ne radim, samo sam okupiran ovim poslom. Normalno, dokovi su užareni, mnogo ima hapšenja, stres je velik, ali sa ovim će biti sve u redu. Sjutra u 23 časova je istovar planiran na brodu”...

Tada mu traže i da pošalje fotografije unutrašnjosti kontejnera, kako bi znali odakle vade...

Ojdnaić šalje 14 fotografija na kojima se vide crni džakovi obmotani providnom folijom u braon paketima na paletama, a potom i utovareni na kamionu, a potom i nacrtano gdje se palete nalaze u unutrašnjosti kontejnera od kojih su dvije označene strelicama...

Ojdanić tada pojašnjava: Ali ove 2 palete prvo... 2 palete je sve stvarna roba, neka ponesu dodatne pečate ukoliko ne nađu original pečat sa istim brojem brate. Radnici moraju da imaju 1 nož. Mora plastika da se reže”...

SDT tereti Milovića i Ojdanića da su od 2019. godine, na organizovan način i na međunarodnom nivou, krijumčarili velike količine kokaina, prenose Vijesti.

Prema tužilačkim podacima, članovi te kriminalne grupe osim Vojinovića (55) i Mijajlovića (56), bili su Filip Zindović Kljajević (37), Vuk Banićević (45), Vlado Banićević (44), Nebojša Bugarin (46), Petar Lazović (36), Radoje Zvicer (44), Božidar Jabučanin (49), Milan Popović (43) i Vladimir Bajčeta (46).

Istražitelji tvrde da je kriminalna organizacija Milovića i Ojdanića djelovala na teritoriji Crne Gore, Srbije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Ekvadora, Holandije, Belgije, Njemačke, Turske, kao i drugih država Evrope i Južne Amerike.

Prema tvrdnjama specijalnih tužilaca, pripadnici te krimi-ekipe bili su i optuženi članovi policijskog narko-kartela Ivan Stamatović, Marko Novaković, Miloš Mišurović, Aleksandar Keković, Vladimir Bajčeta, Goran Stojanović, Dražen Milović, Ivan Nikolić, Tihomir Adžić, Dejan Knežević, Milo Božović, Bojan Ojdanić, Radovan Perović i više NN lica.

Specijalni tužioci i istražitelji Specijalnog policijskog odjeljenja dešifrovali su ko je sve imao udjela u nešto više od tone kokaina koja je zaplijenjena u martu 2021. godine u Belgiji.

Poruke sa nekada zaštićene Skaj aplikacije pokazuju da je Zvicerov udio 30 kilograma.

“Koliko ćeš na hapag, oli pojačavat”, pitao ga je Milović 9. februara, a Zvicer mu odgovorio: “Sad mogu kad je to iskočilo, ali isto neću nikoga da sabijam”..

Nakon što mu je Milović rekao da ne sabija i da će pojačati ako želi Kotoranin, Zvicer mu je napisao - “Pojačaj onda pa što bude”...

“Aj 30 onda”, napisao je Milović, a Zvicer odgovorio “Može”...

Prepiska Milovića i Lazovića pokazuju da je nekadašnji tajni agent u toj isporuci imao 22 kilograma kokaina..

Detaljan spisak, međutim, bio je kod glavnog računovođenje policijskog narko kartela, policajca Ivana Stamatovića.

Upravo njemu je Miović danima slao poruke:

“20 Duško platio, 30 Hektor, 30 Born, 22 Junior, 10 Bobo platio, 10 Štetni, 5 Hulk, 2 Paja, 5 Bosna platio jedan, 3 Pop, 5 Batica, 2 Britvaš, 5 Banići, 3 Bug,2 Aco M, 3 CG, 152 Ja - (98)”...

Stamatović mu je istog dana slao poruke i računice za više osoba, a u vezi sa količinama i plaćanjima kokaina...u krijumčarenju kokaina označavaju kao “banici”.

Prepiska između Milete i Bojana Ojdanića pokazuje da je izvjesni Duci imao 20 komada u pošiljci...

Prepiske sa Skaja između Zindovića i Vojinovića, vođene od 14. do 19. februara, među kojima su i poruke razmjenjene između Zindovića i Milovića, a koje je ovaj proslijedio sagovorniku, pokazuju da je njihov udio 25 kilograma....

“Ovo isplovilo, ja sam mislio ostalo za idući vikend, jer mi ne javiše a ono isplovilo. 25 ova što je izašla. Imali i sad 25 ponovo, Sledeći vikend radimo isto taj novi posao pa ću vidjeti koliko ćemo stavit, ali možda isto, 125.000 e smo ovo 25 što je na vodi, to sam dao i još 100.000 imam dato već kod njih za treci posao sad što će kroz 10 dana i 600.000 imamo gore dolje malo ovo sto je izaslo. Ali mimo ta dva sto sam dao pare znaci ide ovaj MSC i još jedan i Australija. Ako će izać ovo sad 25 što je na vodi, a oće tu imamo oko 600.000 i ovo što se prodaje sad isto tolko. Mislim da bi trebali da probamo, 25-15% = 21.25 x 25.820 = 548.675€. To nam je računica za ovo što je već izašlo, pa samo da ti proslijedim. Ovo na vodi smo 25 kg, onda MSC posao 30 kg i Autralija 30kg... Sve nego da znaš eto, a ja ću pisat”...

Analizirajući komunikaciju Milović i Zindovića, ali i Zindovića i Vojinovića, istražitelji su došli do dokaza da 25 kilograma kokaina “predstavlja zajednički dio okrivljenih Filipa Zindovića i Vukašina Vojinovića.”