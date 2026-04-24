Kako se navodi, pritvor se određuje zbog opasnosti od bjekstva i opasnosti od uticaja na svjedoke.

Izvor: Uprava policija

Sudija za istragu Višeg suda u Podgorici danas je odredio pritvor do 30 dana Vehidu Muriću, osumnjičenom za trostruko ubistvo u Podgorici na Starom aerodromu, saopšteno je CdM-u iz ovog suda.

Kako se navodi, pritvor se određuje zbog opasnosti od bjekstva i opasnosti od uticaja na svjedoke.

Podsjetimo, Murić je u ponedjeljak veče, kako se sumnja, ubio tri osobe u Podgorici, a zatim otišao u rodno Rožaje i pojavio se na vratima porodične kuće i majci rekao da je počinio zločin.