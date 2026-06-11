Iz SDT-a su saopštili da Specijalno policijsko odjeljenje postupa po njihovom nalogu i da se aktivnosti trenutno odvijaju u Tivtu i Kotoru.

Izvor: MONDO/Gordana Šćepanović

Po nalogu Specijalnog državnog tužilaštva (SDT), Specijalno policijsko odjeljenje sprovodi hitne dokazne radnje na području Tivta i Kotora, a jedna osoba je uhapšena zbog sumnje da je počinila krivično djelo pranje novca.

Iz SDT-a su saopštili da Specijalno policijsko odjeljenje postupa po njihovom nalogu i da se aktivnosti trenutno odvijaju u Tivtu i Kotoru.

„Po nalogu Specijalnog državnog tužilaštva, Specijalno policijsko odjeljenje preduzima hitne dokazne radnje u Tivtu i Kotoru, a lišilo je slobode i jedno lice zbog osnova sumnje da je izvršeno krivično djelo pranje novca“, naveli su iz SDT-a.

Kako su istakli, javnost će o rezultatima dosadašnjih aktivnosti i daljim koracima u postupku biti naknadno obaviještena.

„Specijalno državno tužilaštvo će nakon saslušanja lica lišenog slobode u svojstvu osumnjičenog, obavijestiti javnost o rezultatima i odluci o daljem toku postupka“, poručili su iz SDT-a.