Kako je saopšteno iz policije, N.L. se sumnjiči da je izvršio krivično djelo uništenje i oštećenje tuđe stvari, na štetu imovine u vlasništvu dva fizička lica.

Izvor: Uprava policije

Podgorička policija uhapsila je N.L. (44) iz Podgorice zbog sumnje da je u februaru ove godine izazvao požar na teretnom motornom vozilu u mjestu Botun, u Opštini Zeta, pričinivši totalnu materijalnu štetu procijenjenu na oko 90.000 eura.

Kako je saopšteno iz policije, N.L. se sumnjiči da je izvršio krivično djelo uništenje i oštećenje tuđe stvari, na štetu imovine u vlasništvu dva fizička lica.

“Prema sumnjama istražitelja, on je 25. februara 2026. godine oko 6.15 časova, zajedno sa za sada neidentifikovanom ženskom osobom, došao iznajmljenim putničkim vozilom u Botun. Navodno je prethodno uklonio registarske oznake sa automobila, a potom upotrebom pogodnog sredstva izazvao otvoreni plamen koji je zahvatio parkirano teretno vozilo marke „Scania“, u vlasništvu S.R. i M.V. Nakon izvršenja djela, osumnjičeni se, prema navodima policije, udaljio sa lica mjesta i pobjegao u pravcu Danilovgrada”, navode iz policije.

U požaru je kamion u potpunosti uništen, a prema izjavi vlasnika pričinjena je totalna materijalna šteta u iznosu od oko 90.000 eura.

“Od prijave događaja, u koordinaciji sa Osnovnim državnim tužilaštvom u Podgorici, preduzimala intenzivne istražne aktivnosti koje su dovele do identifikacije i hapšenja osumnjičenog. N.L. će uz krivičnu prijavu biti priveden nadležnom državnom tužiocu na dalje postupanje, dok se aktivnosti na identifikaciji i pronalasku ženske osobe nastavljaju”, saopštili su iz policije.