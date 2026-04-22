Murić je sinoć uhapšen u centru Rožaja

Izvor: Uprava policija

Rožajcu Vehidu Muriću (25) osumnjičenom da je ubio Rožajce Denisa (28) i Nezrina Hota (35) i Novopazarca Kenana Miraljemovića (56) nakon saslušanja u Višem državnom tužilaštvu u Podgoroci određeno je zadržavanje do 72 sata.

“Krivičnom prijavom Uprave policije je predstavljeno da je osumnjičeni dana 20. aprila u Podgorici, izvršio višestruko ubistvo, tako što je u stanu u kojem je povremeno boravio sa oštećenim licima N.H., D.H. i K.M., nožem ubio navedena lica, nakon čega se dao u bjekstvo. U daljem toku postupka, ovo tužilaštvo će preduzeti sve mjere i radnje propisane zakonom u cilju rasvjetljavanja konkretnog događaja”, objavljeno je na sajtu VDT Podgorica.

Ubistvo se dogodilo u noći između ponedeljka i utorka u stanu u podgoričkom naselju Stari aerodrom. Ubistvo je počinio hladnim oružjem, nakon čega se odvezao u Rožaje i majci priznao zločin, prenosi CdM.

Nadležni su, tragom njene prijave, u iznajmljenom stanu u Kozaračkoj ulici u Podgorici juče pronašli tijela tri osobe.

. Motiv ubistva, prema navodima dežurne tužiteljke Danke Đerić, još uvijek nije poznat.

“Policijski službenici Uprave policije Regionalnog centra bezbjednosti ‘Sjever’, uz kontinuiranu podršku i saradnju sa službenicima Regionalnog centra bezbjednosti ‘Centar’, nakon sprovedenih opsežnih operativnih aktivnosti i precizno izvedene taktičke akcije, locirali su u užem gradskom jezgru Rožaja, na otvorenom prostoru, V. M. (25) iz Rožaja, osumnjičenog za krivično djelo teško ubistvo i uhapsili ga o čemu je obaviješten državni tužilac u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici”, navodi se u saopštenju policije.

Osumnjičeni Murić je nakon hapšenja, uz krivičnu prijavu sproveden Višem državnom tužilaštvu u Podgorici na dalju nadležnost, prenosi CdM.

“Nakon sprovođenja sveobuhvatnih izviđajnih i dokaznih radnji, javnost će biti blagovremeno i transparentno informisana o svim relevantnim okolnostima i daljem toku postupka gdje je i u ovoj fazi prikupljene dovoljan broj dokaza i činjenica koje nedovsmisleno ukazuju da je osumnjičeni V.M. direktni izvršilac ovog krivičnog djela”, saopšteno je nakon hapšenja iz UP.

Dežurna tužiteljka Danka Đerić, nakon završetka uviđaja, medijima je saopštila da je motiv zločina nepoznat.

“Svi dokazi su izuzeti. U toku uviđaja preduzimane su i forenzičke radnje u prisustvu vještaka. Pretpostavka je da je ubistvo izvršeno hladnim oružjem”, istakla je Đerićeva.

Policija je ranije juče saopštila da se sumnja se da su ovom krivičnom djelu prethodile lične razmirice između ubijenih i osumnjičenog.

Rukovodilac Osnovnog državnog tužilaštva u Rožajama Aldin Kalač kazao je juče popodne da je majka Vehida Murića pozvala policiju nakon što joj je sin priznao zločin.

“On je majci rekao da je okrvavio ruke i izašao iz kuće. Ona je nakon određenog vremena to prijavila policiji”, kazao je Kalač, piše CdM.

Nijesu, ističe Kalač, tačne tvrdnje pojedinih medija da je Vehid Murić prijavljivan za nasilje u porodici.

“Majka nije prijavila nikakvo nasilje nad njom”, istakao je Kalač.