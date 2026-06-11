Sa događajem je upoznato ODT Berane, a po nalogu tužioca izvršen uviđaj u prisustvu vještaka za PEH. Preduzimaju se dalje mjere i radnje.

Izvor: Uprava policije Crne Gore

Beranska policija istražuje slučaj povodom eksplozije u kojoj je oštećeno jedno vozilo.

" Policijskim službenicima OB Berane je 11.juna oko 3 časa iza ponoći, putem Dežurne službe prijavljeno od strane jednog lica da je došlo do oštećenja na njegovom vozilu koje je bilo parkirano ispred njegove porodične kuće, usljed dejstva eksplozivne naprave" saopšteno je nezvanično za portal Dan.

Sa događajem je upoznato ODT Berane, a po nalogu tužioca izvršen uviđaj u prisustvu vještaka za PEH. Preduzimaju se dalje mjere i radnje.