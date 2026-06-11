Supruga Džona Ledženda potresnim riječima objavila tužnu vijest: "Juče sam se probudila bio si tu, sada te više nema"

Manekenka Krisi Tajgen opisala je kako je dan tekao potpuno uobičajeno, ispunjen svakodnevnim obavezama i malim radostima, nesvjesna tragedije koja će uslijediti.

Izvor: Instagram/chrissyteigen

Manekenka Krisi Tajgen (40) i supruga proslavljenog pjevača Džona Ledženda, podelila je tužne vijesti obavjestivši svoje fanove da je njen otac preminuo.

Kako je rekla, sve se desilo iznenada.

"Juče sam se probudila sa tatom, a legla u krevet bez njega. Sve uobičajene stvari su se desile. Brzo tuširanje. Skupljanje punjenja iz psećih igračaka. Odgovorila na neke mejlove. Neke izbjegla. Smijala se sa prijateljima i obukla lijepu haljinu za drugaričin rođendan. Snimila video. Kako je slatka ova haljina! A onda je moj tata samo… je*ote, umro."

Krisi dalje nastavlja ispovijest uz snimak sa ocem: "Mislila sam da, pošto smo pričali o tome i nakon što sam se pomirila sa tim da je oduvijek bio 'stariji tata', neću pasti na pod onako kako sam pala. Godinama sam razmišljala o tom telefonskom pozivu. Biću spremna.

Prije par mjeseci uspjela sam da odem negdje na nedelju dana. Napisala sam tati pismo o tome koliko sam mu zahvalna. O tome koliko je naporno radio za nas dok smo odrastali i koliko ga volim. Zauvijek ću biti zahvalna na trenutku kada sam mu predala to pismo, kao i na svim našim godinama prije toga.

Ako niste poznavali mog tatu – moj tata je mrzio skoro sve na svijetu što nije bas gitara, ples (sving), rezbarenje drveta, životinje, Jutjub ili njegova porodica. Imam stotine i stotine snimaka na kojima je ljut na stvari koje čak i ne radi, ne gleda ili ne jede. Sada me tako usrećuju.

Bože, toliko te volim. Pričaću sa tobom svake noći.

Hvala ti što si bio tako sjajan tata.

Do sledećeg zvocanja."

Pogledajte još slika Krisit Tajgen sa ocem:

Uz potresne riječi, Krisi je podelila i kratak, humorističan video koji savršeno oslikava ličnost njenog oca. U njemu Ron Tajgen Stariji sedi za stolom i žali se kako je pojeo previše lososa.

Ron Tajgen Stariji, inače električar po struci, bio je toliko ponosan na svoju ćerku da je jednom prilikom na ruci tetovirao njen portret.

U komentarima ispod objave javili su se brojni prijatelji i pratioci kako bi izrazili saučešće. Posebno se istakla poruka njenog supruga, Džona Ledženda:

"Toliko te volimo, tata Ron. Tako mi je drago što si proveo toliko vremena sa svojim unucima. Volio sam da te gledam kako blistaš od ponosa zbog predivne porodice koju si pomogao da stvoriš", napisao je muzičar.

Pogledajte slike te porodice: