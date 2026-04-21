Rukovodilac Osnovnog državnog tužilaštva u Rožajama Aldin Kalač kazao je za CdM da je majka Vehida Murića (25), osumnjičenenog za trostruko ubistvo na Starom Aerodromu u Podgorici, pozvala policiju nakon što joj je sin priznao zločin.

“On je majci rekao da je okrvavio ruke i izašao iz kuce. Ona je nakon određenog vremena to prijavila policiji”, kazao je Kalač za CdM.

Nijesu, ističe Kalač, tačne tvrdnje pojedinih medija da je Vahid Murić prijavljivan za nasilje u porodici.

“Majka nije prijavila nikakvo nasilje nad njom”, istakao je Kalač.

Uprava policije saopštila je da u koordinaciji sa Višim državnim tužilaštvom u Podgorici, preduzima intenzivne mjere na lociranju Vehida Murića, uz apel građanima da pomognu dostavljanjem informacija.

“Svi raspoloživi kapaciteti Uprave policije su stavljeni na raspolaganje u cilju njegovog lociranja i hapšenja, te apelujemo i na građane da pruže sve informacije koje mogu biti od značaja za njegovo lociranje. Ukoliko posjeduju bilo kakve informacije o ovom licu, molimo građane da ta saznanja prijave u najbližoj policijskoj stanici ili pozivom na broj 122, i ukoliko se nađu na istom prostoru ili objektu sa ovim licem, budu oprezni”, ističe policija.

U Kozaračkoj ulici u podgoričkom naselju Stari aerodrom tokom noći ubijene su tri osobe, a policija intenzivno traga za osumnjičenim, za kojeg se vjeruje da je nakon ličnih razmirica počinio zločin.

Prema preliminarnim informacijama sa lica mjesta, krivično djelo je najvjerovatnije izvršeno upotrebom hladnog oružja.