Slavni vezista Barselone više nema mjesta u klubu ni na utakmicama legenda.

Izvor: Profimedia

Igračka legenda i bivši trener Barselone, Ćavi, postao je nepoželjan u Barseloni.

Konkretno, slavni vezista izostavljen je sa spiska za poslednje dvije utakmice veterana Barselone, u Majamiju i Seulu. Prema pisanju španskog "AS"-a, vrata kluba zatvorila mu je odluka da na martovskim izborima za predsjednika Barselone podrži Viktora Fonta, kandidata koji je izgubio, a ne Đoana Laportu, kome su članovi kluba poverili drugi uzastopni predsjednički mandat, a četvrti ukupno.

Prema istom izvoru, Ćavi će ostati van spiska i za naredne mečeve veterana, a te spiskove sastavlja Alehandro Ečeverija, bivši Laportin šurak i njegova desna ruka. Ćavi je upravo Ečeveriju javno kritikovao u toku izborne trke i to mu takođe neće pomoći u ovoj situaciji.

Španski novinari otkrili su da je Ćavi ovu situaciju doživio sa velikim bijesom i ogorčenjem, naročito zbog zabrane nastupa na poslednjoj utakmici Barsinih legendi. Umjesto da igra kraj trojice velikih prijatelja, Serhija Busketsa, Đordija Albe i Havijera Maskerana, Ćavi je ostao kod kuće - nepozvan.

Ovakva zabrana traje već neko vrijeme, pošto nije mogao da učestvuje ni na utakmici odigranoj u Majamiju. Situacija je trenutno potpuno zategnuta. Treba podsjetiti da je Ćavi, pre kontroverznog intervjua u kojem je izjavio da "Ečeverija ima veći uticaj u klubu od Laporte".

Iako u Barseloni pokušavaju da amortizuju situaciju i tvrde da je problem samo privremen, ostaje pitanje kako i kada će se otopliti odnosi sa slavnim vezistom, jednim od stubova nove, moćne Barselone.

"Laporta me je iznevjerio"

Kada je kao trener napustio Barselonu 2024, posle trogodišnjeg mandata, Ćavi je ćutao, ali je progovorio uoči predsjedničkih izbora. Za sve je okrivio Ečeveriju.

"Postao sam trener Barselone zahvaljujući Laporti, ali on me je na kraju izneverio. Riješio me se govoreći mi laži, a glavu mu puni čovjek koji je iznad njega. Njegovo ime je Alehandro Ečevarija. On mi je dao otkaz. On vodi Barselonu", govorio je tada.

Iznio je Ćavi i detalje o neuspješnom Mesijevom povratku u klub.

"Povratak Mesija u Barselonu 2023. godine bila je gotova stvar. Sve je bilo dogovoreno krajem 2022. godine, nakon što je osvojio Svjetsko prvenstvo. Imali smo dozvolu La Lige, Leo je želio da vrati, ali Laporta je zaustavio potpis. Rekao mi je da će Mesi krenuti na njega i da to ne može da dopusti. U interesu mi je da kažem istinu. Mesi se nije vratio jer ga Laporta nije želio. Nije kriva ni La Liga, niti je njegov otac Horhe Mesi tražio više novca. To je laž!", tvrdio je Ernandez.

Predsjednik Barse dominantno pobijedio na izborima

Đoan Laporta osvojio je mandat sa 32.394 glasova, odnosno 68,1 odsto, dok je rival Viktor Font osvojio 14.358, odnosno 29,7 odsto glasova. Španski pravnik tako je započeo svoj četvrti predsjednički mandat. Prvi put je došao na čelo Barselone 2003. i bio je sve do 2010, a onda se vratio na funkciju u martu 2021.

Laporta će biti predsjednik Barselone sve do 2031. godine i teško je očekivati da se Ćavijev status do tada promijeni u klubu.