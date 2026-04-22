Dvadesetpetogodišnji Vehid Murić preksinoć je, kako se sumnja, ubio tri osobe u Podgorici, a zatim otišao u rodno Rožaje i pojavio se na vratima porodične kuće.

Izvor: Uprava policija

“Majko, okrvavio sam ruke, ubio sam tri čovjeka... Halali mi”, kazao je on, prema tvrdnjama sagovornika “Vijesti” iz istrage.

Murić je, prema zvaničnom saopštenju Uprave policije, hladno oružje potegao nakon razmirica sa trojicom ubijenih - braćom Denisom (28) i Nezrinom Hot (35) iz Rožaja i Kenanom Miraljemovićem iz Novog Pazara...

Nešto poslije 20 sati sinoć, iz Uprave policije saopšteno je da je Murić uhapšen u centru te opštine na sjeveru države.

Jedan od izvora lista kazao je da su se četvorica molera posvađali zbog duga.

Iz Uprave policije zvanično su saopštili da su ubistvu, u kom je korišćeno hladno oružje, prethodile “lične razmirice između lica lišenih života i osumnjičenog.”

Prema nezvaničnim saznanjima “Vijesti” četvorica građevinskih radnika živjela su skupa u iznajmljenom stanu u podgoričkom naselju Stari aerodrom, u Zmaj Jovinoj ulici.

Navodno, dvadesetpetogodišnjak, koji je molerske radove izvodio na teritoriji Glavnog grada, kao i trojica ubijenih, prekjuče se, uoči trostrukog ubistva, raspravljao se njima, a potom i potegnuo nož.

Da je za sobom, u iznajmljenom stanu ostavio tri leša, saznalo se juče, nakon što je njegova porodica prijavila da je svraćao u Rožaje i priznao im da je okrvavio ruke, pišu Vijesti.

“Vijestima” je iz više izvora rečeno da je Murić nakon zločina pobjegao u Rožaje, svratio u porodičnu kuću i majci rekao da je počinio zločin.

Porodica je, prema istim informacijama, pozvala policiju, ali nijesu mogli da saopšte detalje jer Murić nije ni kazao gdje je izvršio zločin.

Policija je u iznajmljeni stan u Zmaj Jovinoj ulici ušla oko 13 sati, kada su i pronašli tri tijela, sa vidljivim tragovima nasilne smrti.

“Danas su u Podgorici, u naselju Stari aerodom, pronađena tri beživotna tijela - tri punoljetna muškarca čiji su nam identiteti poznati. Službenici Odjeljenja bezbjednosti Podgorica, u saradnji sa Regionalnim centrom bezbjednosti Sjever i u koordinaciji sa nadležnim Višim državnim tužilaštvom u Podgorici, preduzimaju sve neophodne mjere i radnje na utvrđivanju svih činjenica i okolnosti u vezi sa ovim događajem”, saopštili su iz Uprave policije.

Istakli su da, prema njihovim saznanjima, taj događaj nije povezan sa djelovanjem kriminalnih struktura.

“Sumnja se da su ovom krivičnom djelu prethodile lične razmirice između lica lišenih života i osumnjičenog. Sva lica su porijeklom iz Rožaja. Na licu mjesta se vrši uviđaj. Prema preliminarnim informacijama s lica mjesta, krivično djelo je najvjerovatnije izvršeno upotrebom hladnog oružja. O detaljima preduzetih mjera i radnji javnost će biti blagovremeno obaviještena”, saopštila je policija juče nekoliko minuta prije 14 sati.

Nepunih pola sata nakon toga iz te bezbjednosne institucije ponovo su se oglasili, dostavljajući medijima fotografije osumnjičenog Murića.

“Službenici Uprave policije u koordinaciji sa Višim državnim tužilaštvom u Podgorici preduzimaju hitne mjere i radnje na lociranju lica osumnjičenog za trostruko ubistvo u Podgorici - V. M. (25). Svi raspoloživi kapaciteti Uprave policije su stavljeni na raspolaganje u cilju njegovog lociranja i lišenja slobode, te apelujemo i na građane da pruže sve informacije koje mogu biti od značaja za njegovo lociranje. Ukoliko posjeduju bilo kakve informacije o ovom licu, molimo građane da ta saznanja prijave u najbližoj policijskoj stanici ili pozivom na broj 122, i ukoliko se nađu na istom prostoru ili objektu sa ovim licem, budu oprezni”, saopšteno je iz Uprave policije.

Dijeleći s medijima tri fotografije osumnjičenog, preuzete iz javno dostupnih otvorenih izvora, poručili su da to čine “u cilju lakšeg prepoznavanja i prijavljivanja osumnjičenog”.

Oko 20,30 sati, iz UP su obavijestili javnost da je Murić uhapšen.

“Nakon sprovedenih opsežnih operativnih aktivnosti i precizno izvedene taktičke akcije, (policajci) su locirali u užem gradskom jezgru Rožaja, na otvorenom prostoru, V.M. (25) iz Rožaja, osumnjičenog za krivično djelo teško ubistvo i istog lišili slobode o čemu je obaviješten državni tužilac u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici”, naveli su u saopštenju, objašnjavajući da će osumnjičeni uz krivičnu prijavu biti sproveden Višem državnom tužilaštvu u Podgorici na dalju nadležnost, prenose Vijesti.

Ivanović Đerić: Prikupljeni svi dokazi

Tužiteljka Višeg državnog tužilaštva u Podgirici Danka Ivanović Đerić saopštila je novinarima nakon višesatnog uviđaja na Starom aerodromu da su prikupljeni svi dokazi i sve što je važno za dalji tok istrage.

“Traga se za izvršiocem ovog krivičnog djela. Nema informacija o motivima zločina. U ovom trenutku se sumnja da je izvršeno ubistvo hladnim oružjem”, saopštila je Đerić nekoliko sati prije nego je osumnjičeni uhapšen.

Policajci su u užem gradskom jezgru Rožaja, na otvorenom prostoru, locirali V.M. osumnjičenog za krivično djelo teško ubistvo i istog lišili slobode o čemu je obaviješten državni tužilac u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici”, naveli su u saopštenju