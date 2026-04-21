Službenici Uprave policije u koordinaciji sa Višim državnim tužilaštvom u Podgorici preduzimaju hitne mjere i radnje na lociranju lica osumnjičenog za trostruko ubistvo u Podgorici - V.M. (25).

Svi raspoloživi kapaciteti Uprave policije su stavljeni na raspolaganje u cilju njegovog lociranja i lišenja slobode, te apelujemo i na građane da pruže sve informacije koje mogu biti od značaja za njegovo lociranje.

Ukoliko posjeduju bilo kakve informacije o ovom licu, molimo građane da ta saznanja prijave u najbližoj policijskoj stanici ili pozivom na broj 122, i ukoliko se nađu na istom prostoru ili objektu sa ovim licem, budu oprezni.