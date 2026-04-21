Braća Denis i Nezrin Hot ubijena su u Podgorici.

Braća Denis i Nezrin Hot iz Rožaja u Crnoj Gori su ubijena na Starom aerodromu u Podgorici, a policija je večeras uhapsila Vehida Murića, osumnjičenog za trostruko ubistvo. Poslednja žrtva njegovog krvavog pira je Kenan Miraljemović (55), državljanin Srbije iz Novog Pazara.

Kako piše "Republika", bivši poslodavac ubijene braća oprostio se od njih na društvenim mrežama. Napisao je da mu je čast što ih je poznavao i što je sarađivao sa njima do prije godinu dana.

"Bila mi je čast što sam vas poznavao i do prije godinu dana sarađivao sa vama u poslu. Kao što ste se slagali i uvijek bili jedan uz drugog, tako vas je zajedno i Bog uzeo. Carstvo nebesko, Nezrine i Denise", naveo je on.