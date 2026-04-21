Policija je locirala u užem gradskom jezgru Rožaja, na otvorenom prostoru, Murića (25) iz Rožaja, osumnjičenog za teško ubistvo i lišila ga slobode.

Izvor: Uprava policije Crne Gore

Sumnja se da je V.M. prethodno, u podgoričkom naselju Stari Aerodrom, ubio tri osobe: D.H. (27) i N.H. (34) iz Rožaja, kao i K.M. (55), državljanina Republike Srbije iz Novog Pazara.

Osumnjičeni ce uz krivičnu prijavu biti sproveden Višem državnom tužilaštvu u Podgorici na dalju nadležnost.

,,Nakon sprovođenja sveobuhvatnih izviđajnih i dokaznih radnji, javnost će biti blagovremeno i transparentno informisana o svim relevantnim okolnostima i daljem toku postupka gdje je i u ovoj fazi prikupljenen dovoljan broj dokaza i činjenica koje nedovsmisleno ukazuju da je osumnjičeni V.M. direktni izvršilac ovog krivičnog djela", navodi se u saopštenju Uprave policije.