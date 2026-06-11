Kada je selektor Argentine Dijego Armando Maradona objavio spisak igrača za Mundijal 2010. godine, jedno ime je svima zapalo za oko.

Izvor: Valery HACHE / AFP / Profimedia

Svjetsko prvenstvo 2026. godine u SAD, Kanadi i Meksiku počinje 11. juna i trajaće više od mjesec dana, a tokom tog perioda cjelokupna svjetska javnost pratiće koja reprezentacija igra najbolji fudbal na svijetu. Biće prilike i za podsjećanje o legendarnim golovima, potezima, pobjedama, pa i likovima koji su tokom prethodnih skoro 100 godina ostavljali trag. Jedan od takvih je Dijego Armando Maradona.

Argentina će braniti titulu osvojenu u Kataru, prvu nakon one koju joj je Maradona donio kao igrač. U međuvremenu je pokušao da postane svjetski šampion i kao selektor, ali u tome nije uspio. Iako je sanjao kako njegov tim osvaja Svjetsko prvenstvo 2010. godine, pa zbog toga pozvao fudbalera kojeg niko nije očekivao, Maradona nije ispunio cilj u Južnoj Africi.

"Od manje poznatih ličnosti koje su umjesto njih dobile mesto u avionu, Arijel Garse je postao simbol Maradoninog nekonvencionalnog pristupa. Priča zvuči biblijski, ali je objavljeno da je defanzivac koji je pomogao Kolonu da završi na 14. mjestu u argentinskom prvenstvu priključen timu jer je Maradona sanjao da njegov tim osvaja Svjetsko prvenstvo i jedino lice kojeg se sećao da je bilo tamo bilo je Garseovo. Tridesetogodišnjak ima samo četiri nastupa za reprezentaciju. Tri su bila tokom prijateljskih utakmica 2003. godine, a jedna ove godine protiv Haitija. Većina navijača ne shvata njegovo uključivanje posebno ozbiljno. Na oproštajnoj utakmici Argentine kod kuće protiv Kanade, istaknut je transparent: 'Garse, donesi nam alfahorese'. Tradicionalno, Argentinci donose alfahorese, kekse punjene karamelom, sa odmora da bi ih poklonili prijateljima", pisao je svojevremeno Gardijan.

Argentinski fudbaler Arijel Garse je zapravo kupio karte za neke utakmice Svjetskog prvenstva, jer je ionako namjeravao da ode na odmor u Južnu Afriku. Tada uopšte nije očekivao poziv selektora. "Ne zanima me šta kažu", rekao je nakon što se našao na spisku i dodao: "Idem na Svjetsko prvenstvo i niko mi ne može oduzeti ovu sreću".

Zapravo, Arijel je dva meča za reprezentaciju odigrao 2003. godine, a zatim je dva nastupa upisao i u maju 2010. godine - na poslednjim pripremnim utakmicama pred Mundijal. Na samom takmičenju nije dobio prostor da igra, pa su mnogi procijenili da ga je Maradona poveo na turnir samo kako bi bio njegov čovjek u svlačionici, jer su mu se dopali ratnički duh i govori koje je držao saigračima.

Garse je istakao da je "hiljadu puta" čuo priču o Maradoninom snu, ali da nikada nisu razgovarali o tome. Zapravo, nije ni pitao Dijega da li je tačno da ga je sanjao sa peharom u rukama, već se samo posvetio timu i pokušao da pomogne reprezentaciji na Svjetskom prvenstvu u Južnoj Africi. Nije uspio u tome.

Vidi opis "Sanjao sam da je on osvojio Mundijal": Zbog jedne rečenice cio svijet mislio da je Maradona lud Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: (MN Press - T.Mihajlović), MN Press arhiva Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: (MN Press - T.Mihajlović), MN Press arhiva Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: (MN Press - T.Mihajlović), MN Press arhiva Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: (MN Press - T.Mihajlović), MN Press arhiva Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: (MN Press - T.Mihajlović), MN Press arhiva Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: (MN Press - T.Mihajlović), MN Press arhiva Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: (MN Press - T.Mihajlović), MN Press arhiva Br. slika: 7 7 / 7

Argentina je, kao i svaki put, sa mnogo ambicija otputovala na Svjetsko prvenstvo. Počelo je fantastično za njih jer su u grupnoj fazi savladali Nigeriju (1:0), Južnu Koreju (4:1) i Grčku (2:0). U osmini finala bili su bolji od Meksika (3:1), ali ih je zatim Njemačka razbila (4:0) u četvrtfinalu.

Tada su počele oštre kritike na račun Dijega Armanda Maradone, zbog njegovog izbora igrača za ovaj turnir. Nakon što je nedeljama pričao da on vodi ratnike kako bi osvojio Mundijal i da je svaki od njegova 23 igrača spreman da postane šampion, javnost je bila potpuno razočarana nastupom. Prisjećali su se tada da je Maradona bez posebnog razloga precrtao Havijera Zanetija i Estebana Kambijasa, prvotimce Intera i zvijezde nacionalnog tima. Umjesto njih išao je Arijel Garse - "grlati" anonimus, koji je nekoliko godina ranije suspendovan zbog pozitivnog testa na kokain. Možda je zato bio miljenik selektora.