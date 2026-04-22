Izvor: MONDO

Dvadesetpetogodišnji Vehid Murić iz Rožaja doveden je na saslušanje u Više državno tužilaštvo u Podgorici.

Murić je, prema zvaničnom saopštenju Uprave policije, prije dvije noći ubio braću Denisa (28) i Nezrina Hota (35) iz Rožaja i Kenana Miraljemovića iz Novog Pazara.

Kako se sumnja, on je nakon što je ubio tri osobe u Podgorici, otišao u rodno Rožaje gdje je sinoć i uhapšen.

Prema nezvaničnim saznanjima “Vijesti” četvorica građevinskih radnika živjela su skupa u iznajmljenom stanu u podgoričkom naselju Stari aerodrom, u Zmaj Jovinoj ulici.

Navodno, dvadesetpetogodišnjak, koji je molerske radove izvodio na teritoriji Glavnog grada, kao i trojica ubijenih, prekjuče se, uoči trostrukog ubistva, raspravljao se njima, a potom i potegnuo nož.