Sumnja na protivpravnu korist od gotovo 70 hiljada eura

Izvor: Uprava policije Crne Gore

Beranska policija podnijela je Osnovnom državnom tužilaštvu u tom gradu krivične prijave protiv Milana Tutinovića i Danka Danilovića iz Užice, državljana Srbija, vlasnika firme "Monte kuća Ivanjica", zbog sumnje da su počinili krivična djela prevare.

"Kriminalistička obrada upućuje na sumnju da su M.T. i D.D, kao vlasnici firme 'M.K.I', registrovane u Srbiji, u namjeri pribavljanja protivpravne imovinske koristi, lažnim prikazivanjem činjenica o mogućnosti i roku izgradnje montažnih kuća, dovodili u zabludu dva oštećena lica, navodeći ih da izvrše uplate novčanih sredstava, nakon čega preuzete ugovorne obaveze nijesu ispunili", saopštila je Uprava policije Crne Gore.

Kako se sumnja, oni su na taj način protivpravno pribavili imovinsku korist u iznosu od 69.670 eura, prenosi portal Vijesti.

"Kako se sumnja, M.T. i D.D. su sa dva oštećena lica iz Berane zaključili ugovore o izgradnji montažnih kuća. Jedan ugovor bio je vrijedan 41.610 eura, dok je drugi bio vrijedan 28.060 eura, oba sa rokom izgradnje od 60 dana. Nakon izvršenih uplata od strane oštećenih, radovi su započeti, a potom obustavljeni, pri čemu ugovoreni objekti nijesu završeni", navodi se u saopštenju.