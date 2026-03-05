Nakon prikupljenih obavještenja, u prisustvu roditelja, maloljetnik je, po nalogu državnog tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Rožajama, lišen slobode zbog sumnje da je počinio navedeno krivično djelo.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Policija je podnijela krivične prijave protiv R.R. (54) zbog krađe novčanika u jednom trgovinskom objektu i protiv petanestogodišnjeg maloljetnika zbog oduzimanja vozila.

"Policijski službenici Regionalnog centra bezbjednosti 'Sjever' rasvijetlili su dva krivična djela iz oblasti imovinskog kriminaliteta i podnijeli krivične prijave protiv dva lica, od kojih je jedno maloljetno, zbog sumnje da su izvršili krivična djela krađa i oduzimanje vozila. Službenici Odjeljenja bezbjednosti Rožaje locirali su i lišili slobode petnaestogodišnjeg maloljetnika zbog sumnje da je izvršio krivično djelo oduzimanje vozila. Naime, sumnja se da je maloljetnik, nakon što je uočio vozilo parkirano ispred jednog trgovinskog objekta u Rožajama, isto otuđio i udaljio se u nepoznatom pravcu, nakon čega je ubrzo lociran u jednom selu na području Rožaja", navodi se u saopštenju Uprave policije.

"Postupajući po prijavi jednog fizičkog lica, službenici Odjeljenja bezbjednosti Berane identifikovali su R.R. (54) kao osumnjičenog za krivično djelo krađa, te su protiv njega, po nalogu tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Beranama, podnijeli krivičnu prijavu u redovnom postupku Kako se sumnja, R.R. je, prilikom boravka u jednom trgovinskom objektu, od ovog lica otuđio novčanik u kojem su se nalazila lična dokumenta i novac u iznosu od 490 eura. Otuđeni predmeti su pronađeni i vraćeni vlasniku", zaključuje se u saopštenju.