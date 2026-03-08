"Tom su prilikom koristili opojne droge koje im je D.R. obezbijedio, nakon čega je oštećena imala intimne odnose sa trećim, gore pomenutim licem"
Policijski službenici Regionalnog centra bezbjednosti “”Sjever” su Osnovnom državnom tužilaštvu u Beranama podnijeli krivičnu prijavu protiv lica koje se sumnjiči za krivično djelo posredovanje u vršenju prostitucije, kao i krivičnu prijavu protiv operativno interesantnog lica koje se sumnjiči za omogućavanje uživanja opojnih droga, u sticaju sa krivičnim djelom posredovanje u vršenju prostitucije na štetu jedne ženske osobe.
"Krivično će za pomenuta djela odgovarati R.B. (40) i operativno interesantno lice D.R. (36) iz Berana koji su, kako se sumnja, iskorištavajući poznanstvo oštećene sa R.B., dogovorili njen dolazak u Berane tokom februara 2026. godine gdje je boravila u jednom privatnom smještaju u društvu dva pomenuta osumnjičena i još jednog lica."
"Tom su prilikom koristili opojne droge koje im je D.R. obezbijedio, nakon čega je oštećena imala intimne odnose sa trećim, gore pomenutim licem", piše u saopštenju.