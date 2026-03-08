"Tom su prilikom koristili opojne droge koje im je D.R. obezbijedio, nakon čega je oštećena imala intimne odnose sa trećim, gore pomenutim licem"

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Policijski službenici Regionalnog centra bezbjednosti “”Sjever” su Osnovnom državnom tužilaštvu u Beranama podnijeli krivičnu prijavu protiv lica koje se sumnjiči za krivično djelo posredovanje u vršenju prostitucije, kao i krivičnu prijavu protiv operativno interesantnog lica koje se sumnjiči za omogućavanje uživanja opojnih droga, u sticaju sa krivičnim djelom posredovanje u vršenju prostitucije na štetu jedne ženske osobe.

"Krivično će za pomenuta djela odgovarati R.B. (40) i operativno interesantno lice D.R. (36) iz Berana koji su, kako se sumnja, iskorištavajući poznanstvo oštećene sa R.B., dogovorili njen dolazak u Berane tokom februara 2026. godine gdje je boravila u jednom privatnom smještaju u društvu dva pomenuta osumnjičena i još jednog lica."

"Tom su prilikom koristili opojne droge koje im je D.R. obezbijedio, nakon čega je oštećena imala intimne odnose sa trećim, gore pomenutim licem", piše u saopštenju.