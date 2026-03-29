Službenici Regionalnog centra bezbjednosti “Sjever” su u okviru planskih aktivnosti usmjerenih na suzbijanje ekonomskog kriminaliteta, nadležnim državnim tužilaštvima podnijeli tri krivične prijave.

U Bijelom Polju i Beranama podnijete su tri krivične prijave zbog prevare, nedozvoljene trgovine i falsifikovanja isprava, saopšteno je iz Uprave policije (UP).

Kako je saopšteno iz policije, Osnovnom državnom tužilaštvu u Bijelom Polju podnešena je krivična prijava protiv H.K. iz Prijepolja, zbog sumnje da je izvršio krivično djelo prevara na štetu drugog fizičkog lica iz Bijelog Polja.

“Sumnja se da je H.K. 1. decembra 2025. godine, u namjeri pribavljanja protivpravne imovinske koristi, doveo u zabludu oštećenog lažnim obećanjem da će izvršiti transport vozila iz Njemačke, koje je oštećeni prethodno kupio i za koje je uplatio avans od 5.000 eura, nakon čega mu je predao 30.000 eura radi isplate ostatka kupoprodajne cijene”, navode iz Uprave policije.

Kako dodaju, osumnjičeni taj novac nije iskoristio za navedenu svrhu niti ga je vratio, čime je oštećenom pričinio štetu u iznosu od 30.000 eura

“Takođe, Osnovnom državnom tužilaštvu u Beranama podnijete su krivične prijave protiv lica R.K. iz Berana zbog sumnje da je izvršio krivično djelo nedozvoljena trgovina, jer je u februaru 2026. godine u svom vozilu prevozio tekstilnu robu u vrijednosti od 3.500 eura namijenjenu daljoj prodaji, kao i protiv lica D.Ć. takođe iz Berana, koji se sumnjiči da je tokom novembra 2025. godine izvršio krivično djelo falsifikovanje isprave, koristeći nepripadajuće registarske oznake”, naveli su iz UP.