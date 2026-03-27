Kako su kazali iz UP, identifikovani su A.A. (22) i A.R. (24) iz Berana, bliska operativno interesantnim licima, koja su se 25. marta, prilikom pregleda vozila kojim je upravljao A.S., dala u bjekstvo.

U nastavku aktivnosti beranske policije, u okviru kojih su prethodno kod A.S. iz Berana pronađeni marihuana, puška i eksplozivne naprave, kao i kod policijskog službenika R.P. pištolj i municija u ilegalnom posjedu, policijski službenici su identifikovali još dvije povezane osobe, te su kod njih izvršeni pretresi, kojom prilikom su oduzeti vatreno oružje, municija, eksploziv i jedno vozilo.

To je saopšteno danas iz Uprave policije (UP).

Kako su kazali iz UP, identifikovani su A.A. (22) i A.R. (24) iz Berana, bliska operativno interesantnim licima, koja su se 25. marta, prilikom pregleda vozila kojim je upravljao A.S., dala u bjekstvo.

"Pretresom porodične kuće i pomoćnih objekata koje koristi A.A. pronađeni su i oduzeti: pištolj marke 'Crvena Zastava M70', kalibra 7,65 mm, četiri komada municije nepoznate marke i kalibra, praškasta materija braon boje – privredni eksploziv mase oko 3 kg", ističe se u saopštenju UP.

Iz policije dodaju da je sa događajem upoznat državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Beranama, koji je naložio da se pronađeno oružje i eksploziv upute na vještačenje u Forenzički centar u Danilovgradu, te da se, nakon dobijenih rezultata, protiv A.A. podnese krivična prijava zbog sumnje da je izvršio krivično djelo nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija.

"Pretresom porodične kuće kod A.R. oduzeto je vozilo marke Audi Q5 radi daljih zakonskih provjera. Policijski službenici preduzimaju dalje mjere i radnje u odnosu na navedeni događaj, dok se za licima A.A. i A.R. intenzivno traga", zaključuje se u saopštenju UP.

