Službenici Regionalnog centra bezbjednosti „Sjever“ u Beranama uhapsili su F.Z. zbog sumnje da je zloupotrebom odnosa povjerenja i zavisnosti primoravala svoje troje maloljetne djece na prosjačenje i uzimala novac koji su prikupljala.

Izvor: MONDO/Bojana Zimonjić Jelisavac

Službenici Regionalnog centra bezbjednosti „Sjever“ – Odjeljenja bezbjednosti Berane uhapsili su F.Z. iz Berana, zbog sumnje da je, na štetu troje svoje maloljetne djece, počinila krivično djelo trgovina ljudima.

Osumnjičena je uhapšena tokom pojačanih aktivnosti koje je Policija sprovela na suzbijanju prosjačenja, kao i organizovanih i prinudnih oblika ovog djela, kažu iz Uprave policije.

Sumnja se da je F.Z. krivično djelo izvršila zloupotrebom odnosa povjerenja i zavisnosti, na način što je koristila svoju maloljetnu djecu, staru deset, sedam i pet godina, za prinudno prosjačenje. Djeca su, sumnja se, pod prinudom, prosjačenjem prikupljala novac koji su potom predavali svojoj majci.

Policijski službenici su kod oštećene djece, kao i kod osumnjičene majke, pronašli određenu količinu novca koja, sumnja se, potiče iz prinudnog prosjačenja.

O događaju je obaviještena državna tužiteljka u Osnovnom državnom tužilaštvu u Beranama, po čijem nalogu su djeca predata službenicima Centra za socijalni rad u Beranama radi zaštite njihovih prava, prvenstveno smještaja i zbrinjavanja.

Policijski službenici, shodno nacionalnim prioritetima Uprave policije u borbi protiv trgovine ljudima, nastavljaju sa preduzimanjem sveobuhvatnih i intenzivnih mjera i radnji usmjerenih na sprečavanje i otkrivanje krivičnih djela trgovina ljudima, kao sa i hapšenjem i procesuranjem odgovornih lica ili lica koja se dovode u vezu sa izvršenjem ovog krivičnog djela, te aktivnostima na pružanju zaštite lica oštećenih u ovim krivičnim djelima.