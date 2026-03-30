Suđenje bivšoj sekretarki Sudskog savjeta Vesni Aćimić, optuženoj za zloupotrebu službenog položaja i sprečavanje dokazivanja u postupku u kojem je bivša predsjednica Vrhovnog suda Vesna Medenica osuđena na šest mjeseci zatvora, danas je u Osnovnom sudu u Podgorici odgođeno za 18. maj.

Glavni pretres je, obrazložila je sutkinja Ivana Becić, odgođen kako bi okrivljena Aćimić pronašla mejl kojim je, kako tvrdi, obavijestila disciplinskog tužioca Muzafera Hadžajlića o anonimnoj prijavi grupe građana o vođenju krivičnog postupka protiv sudije Osnovnog suda u Rožajama Milosava Zekića.

Tom sudiji je, shodno presudi sutkinje Višeg suda u Podgorici Sonje Keković, sredinom februara 2019. godine Vesna Medenica, kao tadašnja predsjednica Vrhovnog suda i članica Sudskog savjeta, pribavila korist omogućivši mu da ne bude privremeno udaljen sa posla iako se protiv njega vodio krivični postupak zbog svađe sa rođacima, prenosi Adria.

Nakon sudskog procesa protiv Medenice, uslijedio je i postupak protiv Aćimić.

"Tačno je, bila sam dužna da o anonimnoj prijavi grupe građana o vođenju krivičnog postupka protiv sudije Osnovnog suda u Rožajama Milosava Zekića, obavijestim Sudski savjet, ali to nijesam učinila. Poslala sam je mejlom disciplinskom tužiocu, ali on taj mejl, iz tehničkih razloga, nije dobio" rekla je ranije Aćimić, svjedočeći na suđenju Vesni Medenici.

Osnovno državno tužilaštvo u Podgorici je, krajem septembra 2025. godine, protiv nje podnijelo optužni prijedlog zbog sumnje da je počinila krivična djela zloupotreba službenog položaja i sprečavanje dokazivanja u produženom trajanju.

"Imate li vi kopiju tog mejla kod sebe, ja ga nijesam mogla pronaći u spisima" pitala je danas sutkinja Becić optuženu Aćimić.

"Nemam kod sebe trenutno. Mislim da sam ga slala Sudskom savjetu" odgovorila je ona.

Nakon što je bezuspješno pokušala da ga pronađe u spisima predmeta, sutkinja Becić je prekinula glavni pretres i nastavak zakazala za 18. maj.