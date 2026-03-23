Apelacioni sud Crne Gore odbio je žalbu koja je uložena na odluku o pritvoru za Vesnu Medenicu.

Na osnovu toga Vesna Medenica i dalje ostaje u istražnom pritvoru.

Podsjećamo, ona je prvostepeno osuđena na deset godina zatvora, javlja Dan.

Pritvor joj je određen 28.feburara. Tada je uvažena žalba SDT-a i umjesto mjere nadzora Medenici je određen istražni pritvor povodom presude kojom je prvostepeno osuđena na deset godina zatvora.

Iz Višeg suda Podgorica su 4.marta saopštili da je povodom određivanja pritvora Medenici novonastala okolnost bjekstvo njenog sina Miloša Medenice.

,,Dodajući navedenom novonastalu okolnost, a koja nije postojala u momentu kada je ovaj sud neposredno nakon izricanja presude odlučivao o predlogu Specijalnog državnog tužilaštva za određivanje pritvora, da se član uže porodice optužene - sin, saoptuženi Miloš Medenica, nalazi u bjekstvu, odnosno za istim je raspisana potjernica po naredbi ovog suda Ks. br. 15/20 o d 29.01.2026. godine i pravosudnim organima je nepoznato gdje se isti nalazi, to je po nalaženju ovog vijeća bilo osnovano određivanje pritvora po pritvorskom osnovu iz čl. 175 st. 1 tač. 1 ZKP – a", naveli su u saopštenju 4.marta iz Višeg suda.