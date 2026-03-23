Na presudu Vesni Medenici gledam kao na prvostepenu presudu koja je daleko od pravosnažnosti, a takođe, gledam je i kao presudu koja je donijeta u ambijentu lova na visoke funkcionere prethodne vlasti u kojoj pravosuđe - i tužilaštvo i sudstvo - postupa u skladu s očekivanjem javnosti i pod snažnim medijsko-političkim pritiskom kom je svakodnevno izloženo, ocijenio je lider DPS-a Danijel Živković, kako pišu Vijesti.

Živković dodaje da se presudom Medenici "zapravo željelo presuditi vremenu jedne vlasti."

Ipak, dodaje da će, ako presuda bude pravosnažna, DPS osjećaćati objektivnu odgovornost za kompletan ovaj slučaj.

,,Bez obzira na činjenicu što nju na poziciju nije imenovao DPS, već Sudski savjet usljed ustavnih izmjena iz 2013, ne zanemarujemo činjenicu da je riječ o osobi koja je obavljala najviše funkcije u pravosuđu u vremenu naše vlasti. Za razliku od političke konkurencije, mi se ne skrivamo po ćoškovima kad se desi nešto loše ili negativno. Zbog toga ponavljam: osjećamo odgovornost i svakako da nije prijatno. Ali, ipak, pozivamo javnost da se svi zajedno uzdržimo od komentara do pravosnažnosti presude", poručio je Živković.

Odgovarajući na pitanje da li je, nedavno uhapšeni biznismen Aco Đukanović, finansijski ili na bilo koji drugi način, pomagao DPS-u, Živković kaže da Aco Đukanović nije član DPS-a, ali i da, otkad je on na čelu partije, nije finansijski pomagao stranku.

,,Podrazumijeva se, međutim, da je g. Đukanović ne samo u posljednjim godinama, nego cijelog svog života aktivni podržavalac politike koju je skoro tri decenije personifikovao njegov rođeni brat. Ukoliko je nekih donacija bilo ranije, one su svakako uredno zavedene u našim izvještajima koji se objavljuju javno i svako može provjeriti ko je, u višedecenijskom periodu, bio donator DPS-a", naveo je, prenose Vijesti.