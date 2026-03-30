Medenica je 28. januara ove godine prvostepenom presudom osuđena na desetogodišnju robiju i novčanu kaznu od 50.000 eura jer je u četri navrata vršila protivzakonit uticaj na kolege sudije.

Branioci bivše predsjednice Vrhovnog suda Vesne Medenice, advokati Zdravko Begović i Zdenko Tomanović, podnijeli su ustavnu žalbu zbog odluke o određivanju pritvora njihovoj branjenici, tražeći od Ustavnog suda Crne Gore da ukine rješenja Višeg i Apelacionog suda, piše Pobjeda.

Advokat Begović je kazao da je odbrana Medenice od najviše sudske instance taražila preispitivanje zakonitosti odluka kojima je Medenici određen pritvor.

Sutkinja Vesna Kovačević je nakon izrečene presude Medenici odredila mjere nadzora zabrane napuštanja Kolašina i oduzimanje putne isprave do pravosnažnosti odluke.

Međutim, Specijalno tužilaštvo je uložilo žalbu pa je mjesec kasnije, 28. februara, Medenica sprovedena u spuški Istražni zatvor.

Iz Višeg suda je pojašnjeno da je Medenica završila u pritvoru zahvaljujući sinu Milošu koji je pobjegao kako bi izbjegao izdržavanje preostalog dijela kazne od 10 i po godina zatvora na koje je osuđen zbog organizovanja kriminalne organizacije radi šverca cigareta i drugih teških krivičnih djela, prenosi Pobjeda.

Odbrana Medenice upravo u ustavnoj žalbi ističe da činjenica da se njen sin, Miloš Medenica, nalazi u bjekstvu ne bi smjela biti odlučujući faktor za određivanje ili produžavanje pritvora bivšoj predsjednici Vrhovnog suda.

Oni su naveli da su ranije odluke o pritvoru neosnovane, ukazujući da je Medenica penzionerka koja se uredno odazivala svim pozivima suda i da nikada nije prekršila izrečene mjere nadzora.

Takođe, naglašeno je da je nakon izricanja prvostepene presude samoinicijativno predala putne isprave Odjeljenju bezbjednosti u Kolašinu.