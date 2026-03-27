Odbjegli Miloš Medenica, koji je prema navodima iz prvostepene presude organizovao kriminalnu grupu koja je izvršila više krivičnih djela, mogao bi da pomogne majci Vesni u skrivanju ukoliko bi se i ona odlučila da pobjegne, prenosi Dan.

To je jedan od razloga koje je Apelacioni sud Crne Gore naveo u odluci kojom je odbijena žalba na odluku da se Vesni Medenici nakon izricanja prvostepene presude odredi pritvor. Odlukom vijeća sudije Višeg suda u Podgorici Vesne Kovačević, bivša predsjednica Vrhovnog suda je zbog protivzakonitog uticaja osuđena na 10 godina zatvora i na novčanu kaznu od 50.000 eura.

U odluci suda ocijenjeno je da sve okolnosti ukazuju na opasnost od bjekstva imajući u vidu izrečenu kaznu i činjenice da se radi o penzionerki čija su djeca punoljetna, a da se njen sin, a saoptuženi u ovom postupku, nalazi u bjekstvu, i to od izricanja prvostepene presude, od kojeg i Vesna Medenica, za slučaj da se nađe na slobodi, može dobiti pomoć u bjekstvu i skrivanju.

Pojašnjavaju i da težina krivičnih d‌jela i visina izrečene kazne nijesu ni cijenjene kao jedina činjenica prilikom odlučivanja, već su u obzir uzete i druge okolnosti u slučaju.

"Bez uticaja su navodi žalbe kojim se ukazuje da je optužena u prethodnom periodu poštovala izrečene mjere nadzora i da se uredno javljala nadležnim organima, pa i sudu, te kojim se ukazuje da joj je u prvostepenom postupku oduzeta putna isprava – pasoš, a ovo imajući u vidu da u konkretnom postoji više činjenica koje u svojoj ukupnosti ukazuju na opravdanost određivanja pritvora po navedenom pritvorskom osnovu, što je sve prethodno objašnjeno "dodaju iz suda.

Sud je imao u vidu i navode žalbe kojim se ukazuje na zdravstveno stanje optužene, pa je našao da to nije od uticaja na drugačije odlučivanje. Sudije Apelacionog suda naglašavaju da određivanje pritvora ne znači da Medenica ne može ostvariti pravo na zdravstvenu zaštitu u okviru UIKS-a, a ukoliko se adekvatna ljekarska pomoć ne može pružiti u zatvoru, ona može da, po određenim propisima, svoje pravo ostvari u odgovarajućim zdravstvenim ustanovama, piše Dan.

Bivšoj predsjednici Vrhovnog suda tokom suđenja je ukinut pritvor, kada joj je određena mjera zabrane napuštanja mjesta prebivališta. Nakon izricanja presude, na zahtjev SDT-a, ponovo joj je određen pritvor. Njen sin, koji je takođe osuđen na deceniju robije, u momentu izricanja presude trebalo je da bude u kućnom pritvoru, budući da je tri godine proveo u istražnom zatvoru, a da nije izrečena prvostepena presuda. Po sili zakona, morao je biti pušten na slobodu, a kada je policija trebalo da ga privede na izdržavanje kazne, jer mu je izricanjem presude pritvor ponovo određen, nije pronađen na kućnoj adresi.