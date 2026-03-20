Apelacioni sud zakazao je nekoliko sjednica vijeća na kojima će odlučivati o žalbama Vesne Medenice, Milice Vlahović Milosavljević, Duška Kneževića, Marka Nikolića i Dijane Zečević.

"Apelacioni sud Crne Gore, po prijemu spisa predmeta Višeg suda u Podgorici zakazao je sjednicu vijeća radi odlučivanja o žalbama izjavljenim protiv prvostepene presude u predmetu optuženih Vlahović-Milosavljević Milice i Medenica Vesne za dan 29.05.2026. godine u 9.00 časova" piše u saopštenju.

Takođe, po prijemu spisa predmeta Višeg suda u Podgorici zakazana je i sjednica vijeća radi odlučivanja o žalbama izjavljenim protiv prvostepene presude u predmetu optuženih Duška Kneževića, Marka Nikolića, Dijane Zečević i pravnog lica Atlas banka AD Podgorica, za dan 27. maj 2026. godine u 8.30 sati.