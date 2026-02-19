Pojasnili su da član 17 stav 1 Zakona o pomilovanju propisuje da ministar pravde pokreće postupak, dok stav 2 istog člana i odredbe članova 11 stav 1, 12 i 13 preciziraju način prikupljanja podataka, razmatranja molbe i izrade obrazloženog predloga.

Izvor: Predsjednik Crne Gore

Kabinet predsjednika Crne Gore je, povodom obraćanja Slavice Bratić, sestre Vesne Bratić, koja je zatražila od predsjednika države Jakova Milatovića oslobođenje od krivičnog gonjenja njene sestre, saopštio da je Milatović zahtijevao od Ministarstva pravde hitno postupanje u skladu sa zakonom.

"Napominjemo da, u konkretnom slučaju, zakonska procedura za pomilovanje jasno predviđa da postupak po službenoj dužnosti pokreće i vodi Ministarstvo pravde, koje prikuplja sve relevantne podatke od drugih državnih organa, sagledava i ocijenjuje navode iz molbe, te sačinjava obrazloženi predlog za pomilovanje koji Predsjedniku Crne Gore predstavlja neophodni preduslov za odlučivanje", saopšteno je iz kabineta predsjednika.

"Imajući u vidu gore navedeno i hitnost postupka, zahtijevamo da Ministarstvo pravde bez odlaganja prikupi sve potrebne podatke, temeljno sagleda molbu i dostavi obrazloženi predlog, kako bi Predsjednik mogao izvršiti svoju ustavnu i zakonsku funkciju odlučivanja", saopšteno je.