U prvoj polovini mandata smijenila je gotovo sve direktore škola u Crnoj Gori.

Zbog štete od najmanje 400.000 eura napravljene smjenom više od 140 direktora vrtića, osnovnih i srednjih škola, bivša ministarka prosvjete, nauke, kulture i sporta Vesna Bratić uhapšena je juče ujutru u istrazi Specijalnog državnog tužilaštva (SDT), saznaju “Vijesti”.

Bratić je na toj funkciji bila nešto više od godinu - od prve post DPS-ovske Vlade izabrane 4. decembra 2020. do 4. februara 2022. godine, kada joj je izglasano nepovjerenje.

I dok su je iz opozicije optuživali za politički revanšizam, Bratić je razrješenja u prosvjeti pravdala depolitizacijom školstva, tvrdeći da je dio smijenjenih direktora zloupotrijebio obrazovne ustanove u političke svrhe.

“Po nalogu Specijalnog državnog tužilaštva, Specijalno policijsko odjeljenje je, u Podgorici, lišilo slobode jedno lice, zbog postojanja osnova sumnje da je učinilo krivično djelo zloupotreba službenog položaja”, navodi se u jučerašnjem saopštenju.

Nakon saslušanja određeno joj je zadržavanje, a njen pravni zastupnik, advokat Mitar Šušić rekao je “Vijestima” da je Vesna Bratić negirala krivicu i saopštila da je direktore smjenjivala zakonito:

“Branila se isto kao što se branila država, da ih je smijenila po zakonu jer nisu ispunili svoje zakonske obaveze, zbog čega su i razriješeni”, kazao je Šušić.

Iz te institucije iz SDT-a još sredinom 2023. godine najavili su da će od Bratić tražiti informacije o smjenama direktora, istovremeno objašnjavajući da su dokumentaciju od Ministarstva već dobili.

Dvije godine kasnije - u aprilu 2025. godine, ministarka prosvjete, nauke i inovacija Anđela Jakšić Stojanović saopštila je pred poslanicima da je država zbog nezakonitih smjena direktora isplatila više od 400.000 eura.

Nezvanične informacije govore da je ta cifra sada veća...

Jakšić Stojanović rekla je da je do tada okončano 139 sporova i da su u svim slučajevima donijete pravosnažne presude kojima su rješenja Ministarstva iz 2021. poništena kao nezakonita.

“U vezi sa tužbama radi naknade materijalne štete, okončano je 38 postupaka pravosnažno. Ukupan iznos iznosi 392.312,33 eura. U 2023. isplaćeno je 119.325 eura, u 2024, 222.043 eura, a u ovoj godini 50.943,02 eura. Po osnovu nezakonitog razrješenja članova Etičkog komiteta iz budžeta je isplaćeno 106.000 eura. Svu evidenciju vodi Zaštitnik imovinsko-pravnih interesa Crne Gore koji zastupa Ministarstvo”, kazala je Jakšić Stojanović.

Bivša ministarka kazala je ranije “Vijestima” da nema ništa protiv postupka koji je protiv nje pokrenuo Zaštitnik imovinsko-pravnih odnosa, ocjenjujući da se protiv nje godinama vodi politička hajka.

“I ne plašim se sudova ni tužilaca, radi se o ljudima koji samo rade svoj posao. Nemam straha od njihovog posla jer sam radila sve po zakonu. Mi smo, u stvari, na istom zadatku, a to je da utvrdimo krivca i tako će i biti”, istakla je ona.