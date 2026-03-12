Iranska novinska agencija "Fars News" tvrdi da je živa supruga ubijenog vrhovnog vođe Irana Alija Hamneija.
Iranska novinska agencija "Fars News" tvrdi da je živa Mansure Kojaste Bagerzadeh, supruga ubijenog vrhovnog vođe Irana Alija Hamneija, prenosi "Wall Street Journal". Hamnei je ubijen u subotu 28. februara, prvog dana izraelsko-američke vojne operacije "Epski bijes" prilikom bombardovanja Teherana, prestonice Irana.
Ova iranska agencija je inače povezana i bliska sa Iranskom revolucionarnom gardom. Tvrde da je supruga ubijenog Hamneija živa i da su netačne informacije da je i ona poginula.
Pojedini mediji u Iranu su dosad pisali da je ona bila u komi. Takođe, bilo je medijskih navoda da je stradala cijela porodica Hamnei - Ali Hamnei, njegova supruga, ćerka, unuk i zet.