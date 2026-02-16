Mandić je kazao da svi u Crnoj Gori žele da zakon važi podjednako za sve, ali da je slučaj Bratić pokazao drugačiji odnos prema nekadašnjoj ministarki i univerzitetskoj profesorki.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Predsjednik Skupštine Crne Gore Andrija Mandić danas je javno kritikovao hapšenje bivše ministarke prosvjete, nauke, kulture i sporta Vesne Bratić ističući da je njeno javno predstavljanje s lisicama na rukama neprihvatljivo i da nanosi štetu njenom ugledu.

Mandić je kazao da svi u Crnoj Gori žele da zakon važi podjednako za sve, ali da je slučaj Bratić pokazao drugačiji odnos prema nekadašnjoj ministarki i univerzitetskoj profesorki.

“Želim da iskažem svoju ličnu solidarnost sa gospođom Bratić i da je ohrabrim da izdrži sve nevolje kroz koje će proći, a jedna od njih je upravo to što je predstavljena na taj način”, rekao je Mandić.

On je dodao da dok se Bratić tretira brutalno, mnogi pripadnici različitih klanova, kamataši i osobe koje su kršile zakon, a pripadaju različitim granama vlasti, od sudstva, Vlade, parlamenta, tužilaštva i policije, prolaze gotovo nekažnjeno.

“Zajedno sa kolegama iz nekadašnjeg Demokratskog fronta bio sam i ja nekada sa lisicama na rukama. Gledala su to i moja djeca i svi članovi porodice i čitava Crna Gora i znam koliko je ova stvar neprijatna”, rekao je on.

Mandić je upozorio da je Crna Gora mala zemlja i da treba biti pažljiv prema drugima, ističući da se neprimjeren odnos prema ženama, posebno univerzitetskim profesorima, posebno negativno odražava.

“Vi znate, moj sinovac je 11 mjeseci u Istražnom zatvoru, muško je i to pravo muško i neka izdrži, ali odvratno djeluje kada vidite, ženu, univerzitetsku profesoricu i takav odnos prema njoj”, zaključo je Mandić.