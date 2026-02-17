Saslušanje bivše ministarke prosvjete, nauke, kulture i sporta Vesne Bratić u Višem sudu u Podgorici je završeno i čeka se odluka o pritvoru sutkinje za istragu Suzane Mugoše.

Izvor: MONDO / Bojana Zimonjić

Advokat Mitar Šušić, koji zastupa Bratić kazao je da je salušanje obavljeno, te da njegova branjenica iznijela svoje viđenje pritvorskih osnova koje su joj stavljene na teret, prenosi CdM.

“Smatram da apsolutno ne postoji opasnost od bjekstva, budući da je njen život u Crnoj Gori, gdje je redovni profesor univerziteta. Tužilaštvo je zbog straha od bjekstva predložilo protvor za Vesnu Bratić, a sud će odlučiti u narednih nekoliko sati”, izjavio je advokat Šušić.

U znak prodrške Bratić okupili su se građani ispred Višeg suda.

Goran Danilović, lider Ujedinjene Crne Gore kazao je da su se večeras okupili kao prijatelji Vesne Bratić.

“Mi smo prijatelji Vesnini. Da mi je neko rekao da ćemo ovo doživjeti, rekli bi da nije moguće. Ona je hrabra žena koja se nije libila da kaže sve šta misli. Nećemo dopustiti, budite sigurni da se sa njom dokazujete na ovaj način. Nemojte da pomislite da ćemo se ikome pomjeriti. Sta je uradila Vesna Bratić? Ono što je Vesna uradila tada je za medalju, a ne za zatvor. Zajedno do kraja. Koliko će mafija vladati? Ta prvi put nas je sasvim dovoljno.Ona je koletaralna šteta. Nije Vesna Bratić – Vesna Medenica“, saopštio je Danilović, prenosi CdM.

Momo Joksimović iz Partije penzionera, invalida i restitucije istakao je da niko nije ugrožen radom Vesne Bratić.

“Niko nije ugrožen radom Vesne Bratić. Kriminal se ne dira. Profesori nisu ničija prćija. U odbrani smo žene, stručnjakinje. Žalosno je što Suzana Mugoša ispituje. Dosta je“, rekao je Joksimović.

Jelena Milošević, odbornica u Skupštini Glavnog grada (NSD) , kazala je da pravosuđe po ko zna koji put gađa pogrešnu metu.

“Vesna je kriva jer je imala hrabrosti da napravi čistku. Djeca od malih nogu su učena šta je partijska diktaktura. Vesna nisi noćas sama. Tvoja hrabrost je nešto posebno“, kazala je Milošević.

Odbornici vlasti Skupštine Glavnog grada dali su podršku, a stigao je i direktor Tržnica i pijaca Ivan Bojović, piše CdM.

Podsjetimo, Bratić je juče uhapšena po nalogu Specijalnog državnog tužilaštva (SDT) zbog zloupotrebe službenog položaja, odnosno smjena direktora obrazovnih ustanova. Sumnjiči se da je napravila štetu od najmanje 400.000 eura smjenom više od 140 direktora vrtića, osnovnih i srednjih škola.