“Vidi Crna Gora, a nadam se i predsjednik države, da je cijeli ovaj proces jedna velika nepravda..."

"Kao sestra nepravedno i siledžijski privedene i zatvorene Vesne Bratić, želim da uputim javni apel predsjedniku Crne Gore Jakovu Milatoviću, instanci koja u ovom momentu jedina ima ingerencije da spriječi nepravdu i sačuva Crnu Goru od očigledno politički motivisanog obračuna protiv moje sestre", navela je Slavica Bratić, sestra uhapšene bivše ministarke prosvjete Vesne Bratić.

U apelu koji je dostavljen Portalu RTNK, Slavica Bratić ističe da obzirom da je Milatović bio i njen kolega u Vladi i da odlično poznaje rad, stručnost i moralne osobine njene sestre smatra da je njegova obaveza “da shodno njegovim Zakonom i Ustavom definisanim pravima oslobodi jednog doktora nauka i redovnog profesora od krivičnog gonjenja“.

“Vidi Crna Gora, a nadam se i predsjednik države, da je cijeli ovaj proces jedna velika nepravda, jer dok ozloglašeni kriminalci i ljudi koji su ukrali na stotine miliona od građana ove zemlje slobodno šetaju ulicama, moja sestra, koja niti jedan jedini cent nije uzela od ove države, dobija mjeru 30 dana pritvora“, istakla je Bratić.