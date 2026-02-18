Šušić ističe da je Bratić redovni profesor na Univerzitetu Crne Gore, kao i da je direktore škola smijenila javno i prije nekoliko godina, pa je do sada, da je htjela, već mogla uticati na njih.

Izvor: MONDO/Nikoleta Vukčević i Teodora Orlandić

Advokat bivše ministarke prosvjete Vesne Bratić - Mitar Šušić tvrdi da Specijalno tužilaštvo (SDT) tereti njegovu klijentkinju za nezakonitu smjenu osam direktora škola, ali i za to što nije procesuirala još 40 čelnika obrazovnih ustanova.

Šušić je za Televiziju Vijesti ocijenio i da zbog ovih, ali i brojnih drugih nelogičnosti, nema osnova da Bratić bude u pritvoru do 30 dana zbog, kako je obrazložila sutkinja Višeg suda Suzana Mugoša, opasnosti od bjekstva i uticaja na svjedoke.

Šušić ističe da je Bratić redovni profesor na Univerzitetu Crne Gore, kao i da je direktore škola smijenila javno i prije nekoliko godina, pa je do sada, da je htjela, već mogla uticati na njih. Šušić ističe i da se u optužnici Bratić ne stavlja na teret bilo kakva šteta po državni budžet.

"Njoj se zapravo stavlja na teret da je osam direktora razriješila iako nije morala, a da 40 direktora nije razriješila iako je mogla, što do sad nikad nije predstavljalo zloupotrebu službenog položaja, jer je zloupotreba službenog položaja tačno definisana na koji način, koji modalitetima radnje se može izvršiti, dakle mora postojati nevršenje službene dužnosti, dakle nevršenje službene obaveze, a ne neispunjavanje potencijalne neke mogućnosti koju mogu, a ne moram kao ministar dispozitivno da uradim. Tako da vrlo je konfuzno sve, razlozi za pritvorstvo neobjedljivi, ja se nadam da će negdje Vijeće Višeg suda prestati da povlađuje pritisku javnosti i da procesuira i nekog ministra iz novih, da kažem, crnogorskih vlada, već da će prosto odlučiti na bazi onoga što ima u spisima", rekao je Šušić.

Na pitanje novinarke Televizije Vijesti, za koliko se Bratić tereti da je oštetila državni budžet Crne Gore, Šušić je kazao da se ne tereti uopšte ni za kakvu sumu.

"Dakle, samo se očitava njena navodna inkriminisana radnja u tome što je donela rješenja o razrešenju ovih osam direktora", rekao je.

Bratić je sinoć određen pritvor do 30 dana.

Odluku je donijela sutkinja za istragu Višeg suda u Podgorici Suzana Mugoša.

Bratić je pritvor određen zbog opasnosti od bjekstva i uticaja na svjedoke.

Ona je uhapšena prekjuče u istrazi Specijalnog državnog tužilaštva (SDT) zbog štete od najmanje 400.000 eura napravljene smjenom više od 140 direktora vrtića, osnovnih i srednjih škola.

Bratić je na funkciji ministarke bila nešto više od godinu - od prve post DPS-ovske Vlade izabrane 4. decembra 2020. do 4. februara 2022. godine, kada joj je izglasano nepovjerenje.

U prvoj polovini mandata smijenila je gotovo sve direktore škola u Crnoj Gori.

I dok su je iz opozicije optuživali za politički revanšizam, Bratić je razrješenja u prosvjeti pravdala depolitizacijom školstva, tvrdeći da je dio smijenjenih direktora zloupotrijebio obrazovne ustanove u političke svrhe.

Njoj je prekjuče nakon saslušanja u Specijalnom državnom tužilaštvu (SDT) u Podgorici određeno zadržavanje, a njen pravni zastupnik advokat Mitar Šušić rekao je "Vijestima" da je Bratić negirala krivicu i saopštila da je direktore smjenjivala zakonito.

Bratić je u Ujedinjenoj Crnoj Gori, predsjednica Političkog savjeta.