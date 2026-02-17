Bivšoj ministarka prosvjete, nauke, kulture i sporta Vesni Bratić večeras je određen pritvor do 30 dana.

Odluku je donijela sutkinja za istragu Višeg suda u Podgorici, Suzana Mugoša.

Bratić je pritvor određen zbog opasnosti od bjekstva i uticaja na svjedoke, prenose Vijesti.

"Sudija za istragu, nakon što je saslušala osumnjičenu, istoj je odredila pritvor do 30 dana zbog opasnosti od bjekstva (cl. 448 st.1 tac.1) i uticaja na svjedoke (448 st.1 tac. 3). Osumnjičenoj se stavlja na teret produženo krivično djelo zloupotreba službenog položaja. Protiv navedenog rješenja dozvoljena je žalba krivičnom vijeću ovog suda u roku od 24 časa od časa prijema rješenja", kazala je Vijestima savjetnica za odnose sa javnošću tog suda, Ivana Vukmirović.

"Obavljeno je saslušanje pred sudijom za istragu. Vesna Bratić je iznijela svoje viđenje pritvorskih osnova koje su joj stavljene na teret. Smatra da apsolutno ne postoji opasnost od bjekstva, budući da je njen život u Crnoj Gori, gdje je redovni profesor univerziteta. Tužilaštvo je zbog straha od bjekstva predložilo protvor za Vesnu Bratić, a sud će odlučiti u narednih nekoliko sati. Obrazloženje tužioca u dijelu postojanja opasnosti uticaja na svjedoke i uništavanja dokaza je, po njenom mišljenju, neosnovano, jer već četiri godine nije ministar i nema nikakav odnos subordinacije prema svjedocima prema na koje bi navodno mogla da utiče. Takođe, vođeni su i prethodni postupci povodom tih spornih imenovanja. U svakom slučaju, Bratić je bila u prilici da bude u kontaktu s tim svjedocima, da je željela uticati, uticala bi do sada", kazao je Šušić ispred Višeg suda, gdje je održan skup podrške Bratić.

Šušić je rekao da vjeruje da će sud donijeti odluku da se u daljem postupku Vesna Bratić brani sa slobode.