Bijela kuća objavila snimak video igre iz konzole "Nintendo Wii" u kombinaciji sa snimcima rata na Bliskom istoku.

Izvor: Printscreen/Whitehouse

Bijela kuća je na svom "X" nalogu objavila snimak u kom se prikazuje rat na Bliskom istoku u kombinaciji sa video igrom na platformi "Nintendo Wii". Na snimku se vide sportske video igre sa snimcima američkih napada na iranske objekte uz opis snimka "Nepobjedivi".

Kako se može vidjeti na snimku, prikazuje se više sportskih igara - tenis, golf, košarka, kuglanje i bejzbol. Nakon svakog udarca avatara iz video igre, sledi kadar u kom se prikazuje američki napad na Iran, odnosno objekte koje Izrael i Sjedinjene Države bombarduju od subote 28. februara kada su započeni zajedničku vojnu operaciju "Epski bijes".