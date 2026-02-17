Bratić se sumnjiči da je napravila štetu od najmanje 400.000 eura smjenom više od 140 direktora vrtića, osnovnih i srednjih škola.

Izvor: MONDO/Nikoleta Vukčević i Teodora Orlandić

Bivša ministarka prosvjete, nauke, kulture i sporta Vesna Bratić, koja je uhapšena juče zbog sumnje da je zloupotrijebila službeni položaj, biće večeras u 18.30 časova privedena kod sudije za istragu Višeg suda u Podgorici, prenosi CdM.

Bratić se sumnjiči da je napravila štetu od najmanje 400.000 eura smjenom više od 140 direktora vrtića, osnovnih i srednjih škola. Ona je juče uhapšena po nalogu Specijalnog državnog tužilaštva SDT.

“Po nalogu Specijalnog državnog tužilaštva, Specijalno policijsko odjeljenje je, u Podgorici, lišilo slobode jedno lice, zbog postojanja osnova sumnje da je učinilo krivično djelo zloupotreba službenog položaja”, navodi se u jučerašnjem saopštenju.

Nakon saslušanja, Bratić je zadržana, a njen pravni zastupnik advokat Mitar Šušić, kazao je da bivša ministarka negira krivicu i tvrdi da je smjene direktora vršila zakonito, piše CdM.

“Smijenila ih je po zakonu jer nisu ispunili svoje zakonske obaveze, zbog čega su i razriješeni”, rekao je Šušić.