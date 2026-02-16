Bratić je uhapšena ranije danas u istrazi SDT-a.

Izvor: MONDO/Nikoleta Vukčević i Teodora Orlandić

Bivšoj ministarki prosvjete, nauke, kulture i sporta Vesni Bratić određeno je zadržavanje do 72 sata nakon saslušanja u Specijalnom državnom tužilaštvu (SDT).

To je Vijestima saopštio njen branilac, advokat Mitar Šušić.

Istakao je da se Bratić pred tužiocem branila da je 2021. godine zakonito smijenila više od 100 direktora škola.

"Branila se isto kao što se branila država, da ih je smijenila po zakonu jer nisu ispunili svoje zakonske obaveze, zbog čega su i razriješeni", kazao je Šušić.

Službenici Specijalnog policijskog odjeljenja (SPO) uhapsili su je jutros u Podgorici. Ona je poslije 11 časova privedena u zgradu "Limenka", gdje je sjedište SPO-a. Taj objekat je napustila nakon saslušanja oko 13 časova.

"Po nalogu Specijalnog državnog tužilaštva, Specijalno policijsko odjeljenje je, u Podgorici, lišilo slobode jedno lice, zbog postojanja osnova sumnje da je učinilo krivično djelo zloupotreba službenog položaja. Specijalno državno tužilaštvo će, nakon saslušanja lica lišenog slobode kao osumnjičenog, obavijestiti javnost o daljem toku postupka", saopštio je SDT.