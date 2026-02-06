Nekadašnja specijalna državna tužiteljka, krajem maja prošle godine, pravosnažno je osuđena je na kaznu zatvora u trajanju od sedam mjeseci, zbog zloupotrebe službenog položaja u predmetu "Klap".

Međunarodna potjernica aktivirana je i za odbjeglom bivšim specijalnom tužiteljkom Lidijom Mitrović.

Ime Mitrović od sinoć se nalazi aktivno u sistemu Interpola, a nakon što su Uprava policije (UP) i Ministarstvo pravde okončali proceduru za međunarodnu potragu, saopšteno je "Vijestima" nezvanično.

Iz policije je juče saopšteno da preduzimaju mjere i radnje na pronalaženju i dovođenju bivše specijalne državne tužiteljke Lidije Mitrović, koja se nije dobrovoljno javila na izdržavanje kazne zatvora. Kasnije, kada su se pojavile sumnje da se Mitrović dala u bjekstvo, iz Uprave policije (UP) su kazali da ona nije bila predmet obaveze postupanja službenika UP sve do momenta izdavanja naloga Osnovnog suda u Podgorici za prinudno dovođenje.

Predsjednice Osnovnog suda u Podgorici Željka Jovović kazala je juče "Vijestima" da je Uprava policije 19. januara primila naredbu Osnovnog suda u Podgorici za prinudno privođenje Lidije Mitrović, a od tog dana pa sve do 2. februara, službenici policije su osuđenu bivšu specijalnu tužiteljku tražili na poznatim adresama kako bi je poslali na izdržavanje sedmomjesečne kazne zatvora.