Sumnja se da je N.Q. (41) iz Republike Albanije, s privremenim boravkom u Baru, izvršio dva krivična djela teška krađa i to na štetu jednog maloprodajnog objekta u Sutomoru.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

On je u prvom navratu, krajem jula, djelovao fizičkom snagom na ulazna vrata pomenutog objekta iz kojeg je otuđio veću količinu duvanskih proizvoda, nakon čega se udaljio sa lica mjesta.

Drugom prilikom, krajem avgusta, ovo lice je upotrebom fizičke snage djelovao na ulazna vrata čije je staklo polomio, i iz čije je unutrašnjosti ponovo otuđio veću količinu duvanskih proizvoda – cigareta.

On je nakon niza preduzetih aktivnosti službenika koji se bave suzbijanjem imovinskog kriminaliteta u Odjeljenju bezbjednosti Bar, identifikovan, lociran i lišen slobode.

Takođe, postupajući po naredbi Osnovnog suda u Baru policija je izvršila i pretres stana i drugih prostorija koje koristi N.Q. gdje je pronađena manja količina gore pomenutih cigareta.