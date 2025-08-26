Službenici barske policije rasvijetlili su tri teške krađe i podnijeli krivične prijave protiv dva strana državljanina braće K.M. (52) i M.M. (45), saopšteno je iz Uprave policije (UP).

Izvor: MONDO/Bojana Zimonjić Jelisavac

“Naime, sumnja se da je K.M., zajedno sa bratom M.M. vozilom došao do jednog parking prostora gdje se nalazilo zaključano vozilo oštećenog, na kojem je M.M. otvorio prozor, zatim je ušao u vozila i izvršio premetačinu, međutim nije pronašao ništa vrijedno što bi mogao otuđiti, pa je izašao, dok ga je K.M. čekao u vozilu kojim su se dovezli do lica mjesta”, pojasnili su iz policije.

Nadalje, u neposredoj blizini ovoga vozila M.M. je uočio drugo vozilo koje je bilo otključano – ušao u njega, izvršio premetačinu i ni u ovom vozilu nije pronašao ništa što bi otuđio.

“Nakon toga prišao je kombiju, gdje je uz pomoć podesnog sredstva polomio staklo i otuđio oko 200 eura. Nakon što je otuđio novac M.M. se vratio u vozilo u kojem ga je čekao K.M., te su se njime udaljili u nepoznatom pravcu”, navode iz UP.

Sa događajima je upoznat tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Baru po čijem je nalogu K.M. uhapšen, dok je protiv M.M. koji je trenutno nedostupan nadležnim organima, podnijeta krivična prijava.