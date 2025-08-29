Policija sumnja da je Stojanović planirao izvršenje teškog krivičnog djela.

Državljanin Srbije Nemanja Stojanović (33) uhapšen je sinoć u Podgorici, a policija je pronašla pištolj sa metkom u cijevi koji je bacio tokom mjesta, a oduzet mu je i kriptovani mobilni telefon saopštili su danas iz Uprave policije (UP).

"Službenici Uprave policije su u Podgorici locirali, identifikovali i lišili slobode lice za koje se sumnja da je planiralo izvršenje teškog krivičnog djela. Naime, postupajući u okviru svojih nadležnosti i intenzivnih operativnih aktivnosti usmjerenih na pripadnike organizovanih kriminalnih grupa, operativno interesantnih i sa njima povezanih lica, policijski službenici Regionalnog centra bezbjednosti “Centar”, Odjeljenja bezbjednosti Podgorica, juče su u naselju Pejton uočili i sustigli lice koje je prilikom pokušaja bjekstva, od sebe odbacilo vatreno oružje. Riječ je o državljaninu Republike Srbije - N.S. (33), koji je ilegalno ušao na teritoriju Crne Gore", kazali su iz UP.

Istakli su da su detaljnom kontrolom i pretragom terena policijski službenici pronašli su vatreno oružje - pištolj marke “Walther PP” izbrušenog fabričkog broja, sa metkom u cijevi i osam metaka u okviru pištolja.

"Takođe, pronađen je i kriptovani mobilni telefon za koji se sumnja da je korišten u planiranim kriminalnim aktivnostima, a koji je osumjničeni pokušao da odbaci tokom bjekstva. Preduzimajući operativne aktivnosti na terenu, pravovremenoj i odlučnoj reakciji policijskih službenika, spriječeno je izvršenje teškog krivičnog djela i neutralisana ozbiljna prijetnja po bezbjednost građana, što je u primarnom fokusu Uprave policije. Sa svim činjenicama upoznat je tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici po čijem je nalogu N.S. lišen slobode zbog sumnje da je izvršio krivično djelo iz člana 403 stav 7 u vezi stava 6 Krivičnog zakonika Crne Gore - nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija, za koje je zaprijećena kazna zatvora do 10 godina", piše u saopštenju UP.

Oni poručuju da nastavljaju kontinuirane i intenzivne operativno taktičke mjere i radnje na suprotstavljanju svim bezbjednosnim izazovima, sa posebnim fokusom na beskompromisnu borbu protiv organizovanog kriminala i zaštitu bezbjednosti svih građana.

"Podsjećamo da su službenici Uprave policije do sada, tokom ove godine, u sedam odvojenih slučajeva spriječili izvršenje teškog krivičnog djela", rekli su iz UP.